Deutliche Niederlage von Nashville nach Trainerwechsel

Beim zwischenzeitlichen 1:2 von Filip Forsberg konnte sich Roman Josi den zweiten Assist gutschreiben lassen. Für den Captain von Nashville war es das elfte Spiel in Folge mit mindestens einem Skorerpunkt. Er baute damit seinen Klubrekord für die Predators weiter aus. In den elf Spielen totalisierte Josi sieben Tore und zwölf Assists.

Während es Josi persönlich ausgezeichnet läuft, kam die Mannschaft auch unter dem neuen Cheftrainer John Hynes zumindest vorerst nicht auf Touren. Nashville hatte Hynes am Vortag als Nachfolger von Peter Laviolette verpflichtet. Nashville hat nun fünf der letzten sechs Partien verloren und droht, die Playoffs zu verpassen. Für Boston auf der anderen Seite war es der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen.

Nico Hischier punktete gar doppelt für die New Jersey Devils. Der Walliser glich gegen die New York Islanders (3:4 nach Verlängerung) mit dem zehnten Saisontor zum 2:2 aus und bereitete das zwischenzeitliche 3:2 vor. Schliesslich wurde Hischier zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Verteidiger Mirco Müller erhielt mit exakt 20 Minuten 25 Sekunden mehr Eiszeit bei New Jersey als Hischier, der in fünf seiner letzten sechs Spiele punktete.

Timo Meier erzielte für die San Jose Sharks beim Stanley-Cup-Champion St. Louis Blues den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 und damit sein 15. Saisontor. Dennoch verloren die Sharks am Ende mit 2:3.

Die Washington Capitals mit Verteidiger Jonas Siegenthaler deklassierten die Ottawa Senators mit 6:1. Die Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter gewannen gegen die Philadelphia Flyers mit 5:4 nach Verlängerung. Die Florida Panthers mit Denis Malgin unterlagen den Arizona Coyotes mit 2:5.