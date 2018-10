Die Lions sind gesegnet mit talentierten Spielern. Dennoch schoss der ZSC in den ersten zwölf Meisterschaftspartien in dieser Saison bloss 25 Tore. Gegen die Lakers kamen nun fünf Treffer durch fünf verschiedene Torschützen dazu, so viele wie noch nie in der aktuellen Spielzeit.

Nach dem 1:0 nach 143 Sekunden durch Raphael Prassl und dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste von Fabian Brem (8.) brachten Denis Hollenstein (26.) und PostFinance-Topskorer Jérôme Bachofner (31.) die Lions 3:1 in Führung. Im Schlussabschnitt sorgten Simon Bodenmann (42.) und Drew Shore (53.) mit dem 4:2 respektive 5:2 für klare Verhältnisse.

Die Lions waren klar besser, hinten präsentierten sie sich aber nicht immer sattelfest. Dem 1:1 ging ein schlechter Wechsel voraus, sodass Brem nach einem Pass von Florian Schmuckli von hinter dem eigenen Gehäuse alleine auf ZSC-Keeper Niklas Schlegel losziehen konnte. Das 2:3 kassierten die Stadtzürcher 24,2 Sekunden vor der zweiten Pause in doppelter Unterzahl. Profiteur bei den Lakers war der in der vergangenen Woche neu verpflichtete Amerikaner Danny Kristo, der erstmals im Dress der St. Galler traf.

Während sich die Lions um eine Position in den 5. Tabellenrang verbesserten, blieb Rapperswil-Jona bei zwei Saisonsiegen sitzen. Am Dienstag empfangen die Lakers den Vorletzten Davos, der in der National League zuletzt sechsmal hintereinander verloren hat. Es ist das Krisenduell par excellence.

ZSC Lions - Rapperswil-Jona Lakers 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

8945 Zuschauer. - SR Urban/Müller, Duarte/Wüst. - Tore: 3. Prassl (Chris Baltisberger, Bachofner) 1:0. 8. Brem (Schmuckli) 1:1. 26. Hollenstein (Shore) 2:1. 31. Bachofner 3:1 (Eigentor Berger). 40. (39:36) Kristo (Ausschlüsse Hollenstein, Blindenbacher) 3:2. 42. Bodenmann (Klein) 4:2. 53. Shore (Hollenstein) 5:2. - Strafen: 4mal 2 plus 10 Minuten (Marti) gegen die ZSC Lions, 1mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers. - PostFinance-Topskorer: Bachofner; Ness.

ZSC Lions: Schlegel; Klein, Phil Baltisberger; Sutter, Blindenbacher; Karrer, Marti; Berni; Pettersson, Cervenka, Bodenmann; Herzog, Shore, Hollenstein; Chris Baltisberger, Prassl, Bachofner; Miranda, Sigrist, Schäppi.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Profico, Berger; Iglesias, Schmuckli; Hächler, Maier; Gähler; Kristo, Knelsen, Aulin; Hüsler, Ness, Rizzello; Mosimann, Mason, Smolenak; Lindemann, Schlagenhauf, Brem.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Noreau (überzähliger Ausländer), Flüeler, Geering, Nilsson, Hinterkircher, Wick und Suter. Rapperswil-Jona Lakers ohne Helbling, Casutt, Wellman, Gilroy, Schweri und Spiller (alle verletzt). - Pfostenschüsse: 3. Chris Baltisberger, 7. Herzog.

Rangliste: 1. Biel 15/30 (52:32). 2. Bern 13/26 (38:21). 3. Zug 13/26 (38:28). 4. SCL Tigers 13/24 (39:26). 5. ZSC Lions 13/24 (30:27). 6. Fribourg-Gottéron 15/23 (34:37). 7. Ambri-Piotta 13/21 (34:35). 8. Genève-Servette 14/20 (30:37). 9. Lausanne 15/19 (35:38). 10. Lugano 13/18 (39:32). 11. Davos 13/9 (23:52). 12. Rapperswil-Jona Lakers 14/6 (16:43).