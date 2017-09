Die wirtschaftliche Situation wird heute durch eine Gruppe von 40 Kernaktionären abgesichert, zu denen auch die Familie von Bundesrat Johann Schneider-Ammann gehört. Diese wohlbestallte Runde wäre auch bereit, das wirtschaftliche Risiko nach einem Aufstieg in die höchste Liga zu tragen. Langenthal ist mit 15 000 Einwohnern das wirtschaftliche Zentrum des Oberaargaus. Eine Region, deren wirtschaftliches Potenzial gerne unterschätzt wird. Die Situation ist nach sieben goldenen Jahren der Ruhe und Stabilität bei einem Budget von 5,25 Millionen – davon eine Million für den Nachwuchs – so komfortabel, dass sich Stephan Anliker heute hauptsächlich um den Fussball kümmern kann: Er ist auch GC-Präsident.

Ein taugliches Stadion fehlt

Die Mannschaft hat die Qualität und die Ausgeglichenheit um eine Liga-Qualifikation zu gewinnen und aufzusteigen. Aber ein entscheidendes Element für die Erstklassigkeit fehlt: Ein taugliches Stadion. Die «Lotter-Arena» am Waldrand genügt schon mittelfristig nicht einmal mehr für die NLB. Das Geld zum Neubau ist vorhanden – aber nicht der politische Wille. In einer politischen Operette sondergleichen schieben die Verantwortlichen die Verantwortung hin und her. Nun erarbeitet Geschäftsführer Gian Kämpf, der Marc Lüthi der NLB, die Entscheidungsgrundlagen. Zur Wahl stehen zwei Standorte für einen Neubau oder die Komplett-Sanierung der alten Arena. Ende Jahr soll endlich klar sein, ob neu gebaut oder saniert wird.

Ein Aufstieg ist nur machbar, wenn in einem Hockey-Unternehmen alle aufsteigen wollen und alle alles für den Aufstieg tun. Wegen der Stadionsituation fehlt in Langenthal dieser einheitliche, feurige Aufstiegswille. Im letzten Frühjahr wurde zwar betont, man wolle aufsteigen – aber im Herzen und in der Seele waren alle froh, dass die Liga-Qualifikation gegen Ambri verloren ging. Es war, wie schon 2012, nur eine Operetten-Liga-Qualifikation.

Ziel: Heimvorteil und Final

Die Zielsetzung für die nächste Saison: Heimvorteil in den Playoffs, also ein Platz in den Top 4, und der Final. Meistertrainer Jason O’Leary ist nun Assistent von Servette-General Craig Woodcroft. Er wurde durch Per Hanberg ersetzt. Der Schwede ohne helvetische Vergangenheit setzt stärker als sein kanadischer Vorgänger auf gut strukturiertes Laufhockey.

Die Langenthaler haben mit Arnaud Montandon (193cm/98 kg/Ajoie) und Josh Primeau (194cm/95kg/Lakers) ihre wuchtigsten Stürmer verloren und etwas an Wasserverdrängung und Einschüchterungspotenzial eingebüsst. Mit Patrick Schommer (von Martigny) und Giacomo Dal Pian (Ticino Rockets) kommen zwei produktive Laufflügel und mit Robin Leblanc (La Chaux-de-Fonds) ein kräftiger Aussenbahnfeger, der 2007 den HC Davos zum Meistertitel schoss.