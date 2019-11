Der dritte Auswärtssieg bei Zug - Biel

Das Siegestor erzielte Luca Cunti. Hatten zuvor Biel in Zug 3:2 nach Penaltyschiessen und Zug in Biel 2:1 gewonnen, siegte also auch im dritten Aufeinandertreffen die Auswärtsmannschaft.

Für die Zuger war es die erste Niederlage nach drei aufeinanderfolgenden Siegen, für die Seeländer, die den 2. Platz konsolidieren, die sofortige Rückkehr zum Erfolg nach der Niederlage bei den ZSC Lions.

Dass es nach zwei Dritteln 3:3 hiess, war für die Zuger eher glücklich. Biels Stürmer David Ullström ermöglichte mit einem katastrophalen Puckverlust in der 35. Minute Dario Simion einen Shorthander zum 3:3.

Nach weniger als zehn Minuten waren fünf der sechs Tore der regulären Spielzeit bereits gefallen. Unter den Torschützen war erstmals in einem National-League-Spiel auch der junge Zuger Flügel Livio Langenegger aus dem vierten Block.

Telegramm und Rangliste

Zug - Biel 3:4 (2:3, 1:0, 0:0, 0:1) n.V.

6676 Zuschauer. - SR Lemelin/Kaukokari, Fuchs/Kaderli. - Tore: 3. (2:07) Diaz (Albrecht) 1:0. 4. (3:07) Rathgeb (Neuenschwander) 1:1. 6. Langenegger 2:1. 8. Künzle (Kessler, Rathgeb/Ausschluss Lindberg) 2:2. 10. Rajala (Pouliot, Rathgeb) 2:3. 35. Simion (Ausschluss Kovar!) 3:3. 65. (64:20) Cunti 3:4. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Biel. - PostFinance-Topskorer: Hofmann; Rajala.

Zug: Hollenstein; Schlumpf, Alatalo; Diaz, Stadler, Diaz; Zryd, Zgraggen; Thiry; Klingberg, Lindberg, McIntyre; Martschini, Kovar, Hofmann; Simion, Leuenberger, Meyer; Langenegger, Albrecht, Zehnder.

Biel: Hiller; Sataric, Salmela; Ulmer, Moser; Rathgeb, Forster; Ullström, Pouliot, Rajala; Künzle, Cunti, Kohler; Karaffa, Fuchs, Kessler; Schläpfer, Gustafsson, Neuenschwander.

Bemerkungen: Zug ohne Genoni, Bachofner, Schnyder, Morant, Thorell und Senteler (alle verletzt). Biel ohne Fey, Lüthi, Riat, Tschantré, Kreis, Hügli und Brunner (alle verletzt). 34. Stadler verletzt ausgeschieden. 5. Pfostenschuss Alatalo. Timeouts: 58. Biel, 59. Zug.

Rangliste: 1. ZSC Lions 23/46 (79:55). 2. Biel 25/43 (66:60). 3. Davos 19/40 (69:54). 4. Genève-Servette 24/40 (70:63). 5. Zug 22/37 (72:64). 6. Lausanne 23/37 (67:61). 7. SCL Tigers 21/30 (51:58). 8. Fribourg-Gottéron 21/30 (52:54). 9. Lugano 23/28 (57:66). 10. Bern 23/25 (61:77). 11. Rapperswil-Jona Lakers 23/25 (61:78). 12. Ambri-Piotta 23/24 (52:67).