Der Ausfall Cuntis kommt für die Tessiner zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Am Freitag steht daheim das wichtige Spiel gegen den ebenfalls kriselnden Tabellennachbarn HC Davos an. Lugano steht in der National League mit 12 Punkten aus 11 Spielen auf dem 10. Platz, Davos folgt mit 9 Punkten auf Rang 11.

Immerhin gibt es einen kleinen Lichtblick aus Tessiner Sicht: Eine Schulter-Operation, die die Ausfallzeit verlängert hätte, ist bei Cunti nicht nötig.