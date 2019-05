Zum ersten Mal siegte in der umkämpften Serie ein Team mit mehr als einem Tor Differenz. Patrice Bergeron stand als Doppeltorschütze im Powerplay (8./58.) am Ursprung des Sieges, der den Bruins den Heimvorteil zurückbrachte. Das zweitbeste Team der Qualifikation in der Eastern Conference war im zweiten Heimspiel der Serie nach einem 2:3 nach Verlängerung in Rücklage geraten.

Der Schweizer Verteidiger Dean Kukan stand für die Blue Jackets während rund zwölf Minuten auf dem Eis und beendete das Spiel mit einer Minus-1-Bilanz.