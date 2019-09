Biel setzte sich daheim gegen Davos mit 2:1 durch, während Genève-Servette dem HC Lausanne die Stadion-Einweihung mit einem 5:3-Auswärtssieg im Léman-Derby vermieste.

Die Rapperswil-Jona Lakers feierten mit einem 4:3 nach Verlängerung über Zug den vierten Sieg in Folge und den dritten in der Verlängerung. Für die erstaunlichste Note sorgte dabei Roman Cervenka. Der tschechische Stürmer erzielte zum dritten Mal in Folge das Overtime-Siegtor für die Lakers.

Tommy Wingels glänzte mit einem Tor und zwei Assists beim 5:3-Sieg von Genève-Servette in Lausanne. Das 1:0 des Amerikaners nach 10 Sekunden war Saisonrekord.

Ambri-Piotta kam mit einem 2:0-Heimsieg über die SCL Tigers zum ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft. Die ZSC Lions feierten mit einem 4:1 über Fribourg-Gottéron den dritten Erfolg im dritten aufeinanderfolgenden Heimspiel.

Bei Lugano gegen Bern (4:2) setzte sich zum achten Mal in Folge das Heimteam durch. Vier verschiedene Spieler trafen für Lugano. Lugano feierte den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft, während Meister Bern die dritte Niederlage in Serie kassierte.

Resultate und Rangliste:

Ambri-Piotta - SCL Tigers 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Biel - Davos 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Rapperswil-Jona Lakers - Zug 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) n.V. Lugano - Bern 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Lausanne - Genève-Servette 3:5 (1:1, 1:2, 1:2).

Rangliste: 1. Biel 6/14 (14:8). 2. Genève-Servette 6/14 (20:12). 3. ZSC Lions 6/11 (21:15). 4. Rapperswil-Jona Lakers 5/9 (14:11). 5. Zug 6/8 (23:24). 6. Bern 5/7 (15:14). 7. SCL Tigers 5/7 (11:13). 8. Lausanne 4/6 (14:17). 9. Lugano 4/4 (10:13). 10. Ambri-Piotta 5/4 (8:14). 11. Davos 3/3 (7:10). 12. Fribourg-Gottéron 3/0 (4:10).