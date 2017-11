Wie die Seeländer in einer Mitteilung auf ihrer Website bekannt gaben, habe der Verwaltungsrat am Samstagmorgen die Trennung von McNamara als Chef-Coach beschlossen. Als Grund für die Absetzung nannten die Bieler die zuletzt ungenügenden Resultate. Bis auf Weiteres wird Sportchef Martin Steinegger die Mannschaft übernehmen. McNamara soll indes in neuer Funktion in der Nachwuchsabteilung der Bieler weiterbeschäftigt werden.

Von den letzten vier Spielen konnte der EHC Biel nur eines gewinnen und rutschte auf den siebten Tabellenplatz ab. Am Freitagabend verlor Biel vor heimischem Publikum gegen Schlusslicht Kloten mit 0:3. Es war die Niederlage zu viel für McNamara, der im November letzten Jahres in Biel die Nachfolge von Kevin Schläpfer angetreten hatte.