Der 40-Jährige war vor einem Jahr von Genève-Servette ins Unterwallis gewechselt. Er realisierte in 36 Swiss-League-Spielen 4 Tore und 10 Assists.

Der in Kroatien geborene Bezina spielte seit 2004 mit Ausnahme eines kurzen Abstechers in die KHL zu Zagreb bei Genève-Servette. Insgesamt bestritt er 877 Partien in der National League und 177 Länderspiele für die Schweiz.