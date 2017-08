Einen besseren Start hätte sich der Schweizer Meister gegen Turku nicht wünschen können. Bereits nach 71 Sekunden brachte Andrew Ebbett die Berner im Südwesten Finnlands in Führung. Auch beim letzten Aufeinandertreffen waren die Berner früh in Führung gegangen. Im Unterschied zum Samstag gelang es ihnen jedoch nicht, diesen Vorsprung noch vor der zweiten Pause auszubauen. Der SCB war vielmehr vorab mit Defensivaufgaben beschäftigt. Die Finnen hatten mehr Spielanteile, nicht weniger als sechs Gelegenheiten erhielten sie, um ihr Überzahlspiel aufzuziehen. Die Equipe Kari Jalonens agierte jedoch trotz nummerischer Unterlegenheit diszipliniert, und dank eines gewohnt ruhigen und souveränen Leonardo Genonis im Tor verteidigten die Berner die Führung lange Zeit erfolgreich. Den 42. Schussversuch konnte jedoch auch der Zürcher nicht mehr parieren: Nachdem Calle Anderson von der Strafbank zurückgekehrt war, kam der Kanadier Eric Perrin zum Abschluss und bezwang Genoni mit einem platzierten Schuss. In der Folge setzte das Heimteam die Gäste weiter unter Druck und ging durch Jonne Virtanen knapp zwölf Minuten vor dem Ende erstmals in Führung. Das Angriffsspiel der Finnen funktionierte auf einmal wesentlich besser als bei den vergebenen Überzahlgelegenheiten, und vor allem zeigte sich Turku äusserst effizient. Nur vier Minuten später erzielte Tomi Kallio den dritten Treffer für das Heimteam. Der SCB konnte auch mit einem sechsten Feldspieler nicht mehr reagieren.

Die Berner verbleiben somit in der Gruppe F bei 6 Punkten.