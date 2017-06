Yannick Weber ist weitaus weniger talentiert als sein Berner Verteidigerkollege bei den Predators. Doch der zweite Schweizer, der bei Nashville regelmässig zum Einsatz kam, bewies, was man mit unbändigem Willen und Einsatz erreichen kann. Für Weber waren diese Playoffs eine eigentliche «Coming-out-Party». Er wurde in der breiten Öffentlichkeit als zuverlässiger Arbeiter wahrgenommen und wird deshalb keine Mühe haben, im Sommer einen neuen NHL-Arbeitgeber zu finden – wenn er in Nashville keinen neuen Vertrag unterschreibt.

Kevin Fiala hätte, wenn er sich nicht im Viertelfinal schwer verletzt hätte, sicher auch im weiteren Verlauf der Playoffs eine wichtige Rolle im Sturm der Predators spielen können. Vielleicht war es gerade der Spielwitz, die Frechheit und der Mut Fialas, welcher Nashville in den letzten beiden Finalspielen (0:6, 0:2) in der Offensive gefehlt hat. Fiala gehört jedenfalls zu der Generation von Schweizer Stürmern, die in der NHL in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen können. Zusammen mit Nino Niederreiter (Minnesota), Sven Bärtschi (Vancouver), Denis Malgin (Florida), Timo Meier (San Jose) und natürlich Nico Hischier.

Von Streit zu Hischier: der Kreis schliesst sich

Ja, Nico Hischier. Das Walliser Supertalent könnte in knapp zwei Wochen bereits für das nächste Highlight für das Schweizer Eishockey sorgen. Die Chancen stehen sehr gut, dass der 18-Jährige bei der NHL-Talentziehung in Chicago als erster Schweizer überhaupt an erster Stelle ausgewählt wird.

Es wäre ein echter Meilenstein und würde das hiesige Eishockey-Schaffen auf ein neues Level heben. Man kann schon fast sagen, dass sich dieser Tage der Kreis schliesst für das Schweizer Eishockey. Was um die Jahrtausendwende begann mit Pionier Streit, der sich als erster Schweizer Feldspieler in der NHL durchsetzte und nun als erster Schweizer Feldspieler den Stanley-Cup gewann, könnte mit Hischiers Nummer-Eins-Draft gekrönt werden.

Der Sommer steht an. Das Eis schmilzt. Aber cool bleiben, fällt angesichts all dieser positiven Entwicklungen schwer. Der Eishockey-Saisonstart kann nicht früh genug kommen.