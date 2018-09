Dominic Zwerger erzielte beide Tore für die Leventiner. Der Österreicher mit Schweizer Lizenz brachte Ambri-Piotta in der 33. Minute in Führung. Und in der 58. Minute gelang der Entdeckung der letzten National-League-Saison nach starker Vorarbeit des italienischen Internationalen Diego Kostner das 2:0.

Zweiter Matchwinner der Gäste war Ambris starker Keeper Benjamin Conz. Der überragende Goalie benötigte 29 Paraden für seinen ersten Shutout in der laufenden Saison.

Ambris Trainer Luca Cereda hatte nach der 1:5-Heimniederlage gegen Biel von seinem Team auf die Partie im Emmental hin mehr Leidensfähigkeit gefordert. Und das Team des ehemaligen NHL-Erstrunden-Drafts der Toronto Maple Leafs lieferte. Gegen Ende des Mitteldrittels überstanden die Tessiner beispielsweise eine doppelte Unterzahl von 71 Sekunden.

Ambri-Piotta siegte zudem ohne seinen Captain Mattia Bianchi, der seit dem Spiel gegen Biel an einer Bänderverletzung am rechten Knöchel laboriert. Bianchi dürfte mindestens zwei Wochen fehlen.

Telegramm:

SCL Tigers - Ambri-Piotta (0:0, 0:1, 0:1)

5565 Zuschauer. - SR Hebeisen/Mollard, Kovacs/Haag. - Tore: 33. Zwerger (D'Agostini, Novotny) 0:1. 58. Zwerger (Kostner) 0:2. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 8mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: Erni; Kubalik.

SCL Tigers: Punnenovs; Glauser, Blaser; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Kindschi, Leeger; Elo, Pascal Berger, Dostoinov; Kuonen, Johansson, Pesonen; Di Domenico, Gustafsson, Neukom; Rüegsegger, Diem, Nils Berger.

Ambri-Piotta: Conz; Kienzle, Guerra; Ngoy, Dotti; Jelovac, Fischer; Pinana; D'Agostini, Novotny, Zwerger; Hofer, Müller, Kubalik; Trisconi, Kostner, Incir; Lauper, Goi, Kneubühler.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Peter und Nüssli (beide verletzt), Gagnon (überzähliger Ausländer), Ambri ohne Lerg, Bianchi und Plastino (alle verletzt). - 58:17 Timeout SCL Tigers, anschliessend ohne Torhüter.