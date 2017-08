Jetzt ist Fassnacht ein wenig traurig, weil sein Cousin Obexer nicht mehr da ist. Ausgeliehen an Xamax, um Spielpraxis zu holen. Die Mütter der beiden sind Schwestern. Und Fassnacht hatte zu Beginn seiner Thuner Zeit bei Obexers Familie Gastrecht.

«Es fühlt sich sehr schön an. Ich hoffe, dass es so weitergeht.» Der 23-Jährige muss lachen, wenn er an seinen letztjährigen Satz denkt. Der passe zwar auch heute noch, brauche aber eine Steigerung. Etwa in dieser Art: «Es fühlt sich alles noch viel schöner an. Ich hoffe, dass es exakt so weitergeht.»

Ein eiskalter Torschütze

Nachdem er es beim FC Thun in seiner ersten Super-League-Saison auf 35 Einsätze und zehn Tore gebracht hatte, ist er nun nämlich auch bei YB exzellent aus den Startlöchern gekommen. Aus dem selbst ernannten Thuner Chancentod ist ein eiskalter Torschütze geworden. In fünf Spielen hat er drei Tore erzielt. Eines davon in der Champions-League-Qualifikation in Kiew, dem ersten internationalen Auftritt seiner Karriere.

«Der ganze Trip − Flug, Hotel, Training, Spiel, Medienrummel − war ein grossartiges Erlebnis», sagt Fassnacht. Der aber vor allem sein per Hechtköpfler erzieltes Tor nie vergessen wird. Zumal dieses nach dem 2:0 im Rückspiel den Aufstieg in die Playoffs bedeutete. «Klar wäre Liverpool jetzt ein fantastischer Gegner gewesen, doch gegen ZSKA Moskau sind die Chancen grösser, uns den Traum von der Champions League zu erfüllen», sagt Fassnacht. «Liverpool sparen wir uns einfach für die Gruppenphase auf.»