«Einen Trainingsrückstand? Auf wen denn?»: Wie sich Skifahrerin Michelle Gisin zuhause in Engelberg beschäftigt

Die ersten 24 Stunden nach dem Lockdown lag ich deswegen genervt im Bett. Ich kam am Donnerstagabend von Are nach Hause, am Freitag gingen die Grenzen zu. Während der Saison sah ich ihn zusammengezählt vielleicht acht Tage. In dieser Zeit habe ich ihm drei- bis viermal diesen Nussstollen gebacken (lacht). Er liebt ihn. Backen oder Yoga helfen mir aktuell sehr, mich abzulenken.

Im Moment könnte ich andauernd essen, ich habe solchen Hunger (lacht). In der Trainingsphase, in der ich mich befinde, ist das zum Glück okay. Schwieriger sind die Ruhetage, weil der Hunger gleich gross bleibt, ich mich aber um einiges weniger bewege. Wichtig ist, im richtigen Moment das Richtige zu essen. Manchmal sehen wir Sportler das Essen als reine Energiezufuhr, da muss man ab und zu auch ein Stück Nussstollen essen.

Nach einer normalen Skisaison würde Michelle Gisin, 26, Material testen, Techniktrainings absolvieren, zu Hause in Engelberg so lange wie möglich Skifahren – und sich Ferien gönnen. In diesem Frühling wäre sie mit ihrem Freund Luca De Aliprandini, dem italienischen Riesenslalom-Spezialist, für zwei Wochen nach Sardinien gereist. Leider sind Reisepläne furchtbar absurd geworden. Seit Ende März ist Gisin zu Hause. Sie macht Konditionstraining, Yoga, liest Bücher en masse und backt. Während des Telefoninterviews knetet sie einen Teig.

Die FIS hoffte lange auf eine Durchführung des Weltcup-Finals Ende März. Wann realisierten Sie persönlich, wie ernst die Lage tatsächlich war?

Es war eine spezielle Situation. Wir reisten eine Woche vor dem Weltcup-Final ganz gewöhnlich nach Are, obwohl wir schon grosse Zweifel hatten, dass die Rennen stattfinden. Einige Wochen zuvor fuhren wir noch in Crans-Montana, vor tausenden Zuschauern, da war Corona noch sehr weit weg. Nach Crans gingen wir nach La Thuile, dort wurden wir bereits ein bisschen abgeschottet. In Are erkrankte dann eine Person eines Weltcup-Partners. Danach kippte die ganze Situation. Für uns alle ein extremer Wechsel innert kürzester Zeit.

Marco Odermatt vermutet, Corona könnte den Skisport nachhaltig verändern, die Schere zwischen arm und reich könnte noch weiter aufgehen. Wie sehen Sie das?

Das ist die grosse Frage. In der Rezession werden wahrscheinlich bei allen Firmen die Budgets für Sponsorings als Erstes gekürzt. Ich persönlich bin in einer sehr privilegierten Lage. Fahrerinnen und Fahrer in den Top 10 müssen sich keine allzu grossen Sorgen machen. Schwieriger ist es für Athleten in den Rängen 15 bis 45. Es wird generell zu wenig wertgeschätzt, was sie leisten. Und es ist enorm viel. Ich glaube, es können wenige von uns behaupten, dass sie in ihrem Beruf zu den 45 besten der Welt gehören.

Sie wollten in der vergangenen Saison zu den Allerbesten gehören. Im Herbst sprachen Sie vom Sieg im Abfahrtsweltcup und davon, Mikaela Shiffrin in der Gesamtwertung zu kitzeln. Das wurde Ihnen später um die Ohren gehauen.

Damit musst du umgehen können. Ich musste mich auf ein solches Szenario einstellen, als ich die Ziele formulierte. Und natürlich kann man mich an dem aufhängen, die Saison lief auf der Speedseite überhaupt nicht wie gewünscht. Dies zu verstehen, war nicht einfach. Ich kam zum ersten Mal aus einer Verletzung in den Winter. Der Lernfaktor war aber sehr gross. In den technischen Disziplinen lief es besser, den Podestplatz im Slalom von Lienz würde ich als Höhepunkt bezeichnen.