In der Hauptrolle agierten also alles Spieler, die in der NLA engagiert sind und somit sicher auch für ein Aufgebot für die Winterspiele infrage kommen. Patrick Fischer weiss also schon jetzt, dass er über eine funktionierende Mannschaft verfügt, während die Top-Favoriten wie Kanada (20 NHL-Spieler im WM-Team), Schweden (19) oder die USA (21) auf ihre Stars verzichten und sich auf den in Europa engagierten Spielerpool beschränken müssten. Plötzlich würde die Schweiz, nimmt man die Leistungen in Paris als Massstab, sogar zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten gehören.

Ein verrückter Gedanke. Oder doch näher an der Realität, als man glauben will? «Ich hoffe für das Olympia-Turnier, dass die NHL-Spieler nach Südkorea kommen. Auf dieser Bühne sollten wirklich die besten Spieler der Welt mitmachen dürfen. Falls nicht, dann ist klar, dass unsere Chancen steigen», wagt Patrick Fischer einen verhalten optimistischen Blick voraus. Raeto Raffainer äussert sich diesbezüglich etwas vorsichtiger. Er warnt davor, aufgrund der positiven WM-Resultate voreilige Schlüsse im Hinblick auf Olympia zu ziehen: «Die Mannschaft hat an der WM zusammen eine positive Erfahrung gemacht. Aber man darf nicht vergessen: Jedes Turnier hat seine eigenen Regeln.» Primär müsse der Verband alles daransetzen, dass die Schweizer Equipe «so gut wie möglich vorbereitet» nach Südkorea komme.

Mit zwei Turnieren in der Schweiz werden sich die «Eisgenossen» auf den Pyeongchang-Trip einstimmen: im November an der Swiss Ice Hockey Challenge in Biel. Und in der Altjahreswoche am Spengler Cup in Davos. Eine bessere Bühne, den Olympia-Medaillen-Traum zu lancieren, gibt es nicht.