Die ZSC Lions sind so gut, dass sie alles können. Tanzen, rumpeln, das Spiel in die Breite kombinieren oder direkt vors gegnerische Tor tragen. Eine Partie kontrollieren, verwalten, managen oder leidenschaftlich einen Rückstand aufholen. Taktische Fallen stellen und mit tiefem Forechecking die beste helvetische Verteidigung aushebeln.

Das Problem ist bloss: all das ist zwar in jedem Spiel in lichten Momenten zu sehen. Beispielsweise auch gestern in Bern. Die Zürcher kontrollierten das Spiel, sie führten 1:0, sie reagierten sofort mit dem Ausgleich auf das 1:2, sie holten auch das 2:3 auf. Sie erzielten in der Verlängerung der vermeintlichen Siegestreffer, der ihnen wegen Behinderung des Torhüters wieder aberkannt wurde. Viel Dramatik. Viel Pech.

Wer also Argumente sucht, um den Trainer im Amt zu halten, findet einige. Alleine aus der gestrigen Partie liesse sich aus den vielen guten Szenen ein tolles Werbevideo für Trainer Hans Wallson produzieren. Und den Spielern kann keinesfalls mangelnde Leidenschaft vorgeworfen werden. Auch nicht Weichheit. Es wäre sehr einfach, als Verteidiger vor dem hohen Hockeygericht ein Plädoyer für den ZSC-Trainer zu halten. Wenn nur die Richterinnen Tabelle und Resultattafel nicht so ungnädig wären!

Die Konstanz fehlt

Das Problem ist und bleibt seit Wochen das gleiche: die klare Linie, die Konstanz, die Verlässlichkeit fehlen immer noch. Und so heisst am Ende des Spiels viel zu oft: Gut gespielt, eigentlich besser gespielt – und doch verloren. Wie gestern in Bern. Das bedeutet: die Zürcher haben bisher alle Spiele gegen die Grossen (Davos, Lugano, Bern) verloren. Die vermeintlich «Kleinen» (Kloten, Ambri, Lausanne, Langnau) sind zwar besiegt worden. Aber die müssten die ZSC Lions auch mit General Manager Peter Zahner an der Bande vom Eis fegen. Er hat ja immerhin sieben Jahre Erfahrung als Cheftrainer in der 1. Liga bei Winterthur und Dübendorf.

Der Trainer hat in Zürich die Aufgabe, viele talentierte Spieler zu einer Einheit zusammenzuführen und sie dazu zu bringen seine taktischen Vorstellungen umzusetzen. Als freundlicher Pädagoge oder als strenger Bandengeneral. Das ist ihm nach wie vor nicht gelungen. Also ist der Trainer in Zürich ein Thema.

Bekommt Hans Wallson noch ein wenig Zeit?

Wie heikel diese ganze Sache ist, zeigt die Reaktion von General Manager Peter Zahner auf die Frage zum Thema. Ohne seine Zustimmung gibt es im Hallenstadion keine Amtsenthebung. In ruhigen Zeiten würde er auf die Frage ob der Trainer ein Thema sei, sagen: «Ja natürlich, morgen ist Krisensitzung und dann beschliessen wir seine Entlassung». Und er hätte die Lacher auf seiner Seite. Jetzt aber sagt er: «Da Sie alles Mögliche in meine Antwort hineininterpretieren, äussere ich mich zu diesem Thema nicht.»

Eigentlich ist es ganz einfach: es gibt genügend positive Anzeichen, die dafür sprechen, Cheftrainer Hans Wallson noch ein wenig Zeit zu geben. Obwohl ein Trainer seiner Gehalts- und Prestigeklasse diese Mannschaft schon lange im Griff haben müsste. Die ZSC Lions sind so gut, dass wir sagen können: bis zu den Playoffs sind wir da. Und hatte damals Bob Hartley nicht auch lange Zeit gebraucht, um in Zürich anzukommen?

Gab es damals nicht auch Diskussionen bis in die Adventszeit hinein? Stand er im Dezember 2011 nach drei Niederlagen hintereinander gegen Ambri, die Lakers und Gottéron nicht auch vor der Entlassung? Aber er durfte bleiben. Und am Ende sind die Zürcher Meister geworden. Dramatisch. Im 7. Spiel in Bern. Remember 2012!

Aber was, wenn Hans Wallson den Weg in die Köpfe und Herzen der Spieler doch nicht findet? Dann droht in den Playoffs zum dritten Mal hintereinander schmähliches Scheitern in den Viertelfinals. Dann müsste man sich heftige Vorwürfe machen und die Kritiker würden sagen: Warum hat man denn nicht spätestens im November reagiert und den Trainer gewechselt?