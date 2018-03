Themawechsel: Welchen Nutzen hatte für Sie die vergangene Saison in der Challenge League?

Es war schön, zu erleben, wie freundlich und offen wir in dieser Liga empfangen wurden; wie wir auswärts volle Stadien generiert haben; wie wir uns wieder über Siege freuen konnten; wie engagiert und zielorientiert sich die Mannschaft verhalten hat.

Das Jahr in der Challenge League war eine gute Erfahrung. Sie hat uns gutgetan. Und das Jahr hat uns die Möglichkeit eröffnet, uns klubintern neu zu orientieren. Die Challenge League war für uns eine Art Frischzellenkur.

Die NZZ schrieb vom «ersten Bussgang in der 10-jährigen Ära Canepa».

Es ist wie in jedem anderen Unternehmen. Es ist nie der Chef allein, der Erfolg oder Misserfolg generiert. Die grosse Erkenntnis aus dem Abstieg lautet: Wir müssen noch sorgfältiger bei der Zuteilung von Aufgaben und der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern vorgehen.

Die Challenge League war wohl auch eine Zeitreise. Da Sie als Fussballromantiker gelten: Trauern Sie bisweilen der Unbeschwertheit dieser einen Saison nach? Oder fragen Sie sich: Warum kann das nicht auch in der Super League möglich sein?

Kleine Stadien, nahe am Rasen, Bratwurst-Duft in der Nase, freundliche Zuschauer – auch unsere Fans verhalten sich vorbildlich –, alles friedlich. Klar frage ich mich: Warum ist das in der Super League nicht möglich? Leider gibt es Menschen, welche die Plattform Fussball missbrauchen. Und in der Super League haben diese Menschen, man kann sie auch Idioten nennen, ein grösseres Schaufenster und vermehrte mediale Beachtung.

Die Idioten, wie Sie sie nennen, gefährden mit Ausschreitungen ein neues Stadion in Zürich.

Idioten stören in jedem Fall, ob wir jetzt ein neues Stadion haben oder nicht. Einengewissen Promille-Bereich an personellem Bodensatz hat man in allen Lebensbereichen, also auch im Fussball. Eigentlich will ich gar nicht mehr gross darauf eingehen.

Ausschreitungen sind grundsätzlich nicht positiv. Aber: Rund um die Spiele haben wir seit einigen Jahren Ruhe. Auch dank Massnahmen, die wir getroffen haben,indem wir die Gästefans wie willkommene Gäste behandeln.

Das Problem begleitet Sie seit Amtsbeginn. 2007 haben Sie gedroht: «Wenn noch einmal etwas passiert, gibt es künftig keine Stehplätze mehr.» Ihr Ärger ist verständlich. Schliesslich werden Sie quasi von den eigenen Leuten permanent düpiert.

Wir müssen differenzieren. Ich bin absolutgegen Pauschalurteile und -massnahmen. Zielführend ist einzig die Einzeltäterverfolgung. Da haben wir mit der mobilen Videoüberwachung und enger Zusammenarbeit mit der Polizei grosse Fortschritte erzielt.