Es hätte also niemanden erstaunt, wenn sich der 26-Jährige nach einer langen, entbehrungsreichen und vor allem kräftezehrenden Meisterschaft in der besten und härtesten Liga der Welt dazu entschieden hätte, seinem geschundenen Körper eine wohlverdiente Pause zu gewähren.

Die Tanks waren leer. Physisch wie psychisch liefen die Cracks der «Canes» alle am Limit. Auch Nino Niederreiter, der Schweizer Sturmtank in der Offensive Carolinas.

Am Ende waren sie alle müde, die Spieler der Carolina Hurricanes. Die NHL-Mannschaft, die in der nordamerikanischen Profiliga für eine der märchenhaftesten Geschichten gesorgt hatte, schied im Playoff-Halbfinal gegen die übermächtigen Boston Bruins glatt in vier Spielen aus.

Sofort an die Nationalmannschaft gedacht

Aber Nino Niederreiter wäre nicht Nino Niederreiter, wenn er nicht schon wenige Stunden nach dem Playoff-Out an die Schweizer Nationalmannschaft gedacht hätte: «Für mich war immer klar, dass ich an der Weltmeisterschaft spielen möchte, wenn ich mit Carolina ausscheide», sagt er im Anschluss an sein erstes Eistraining mit seinen Teamkollegen in Bratislava.

Am Vormittag war er in Wien gelandet, nachdem er in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag von Raleigh via Washington nach Zürich geflogen war. «Es war alles sehr hektisch. Nach dem Ausscheiden kam die Anfrage aus der Schweiz, ob ich an die WM kommen möchte. Carolina-GM Don Waddell hat mich angerufen und gefragt, ob ich gehen möchte. Dann war für mich klar, dass ich es mache», beschreibt er den Prozess zwischen Meisterschaftsende in der Nacht auf letzten Freitag und seiner Ankunft in der Slowakei am Montag.

Die Frage nach der Energie

Bleibt die Frage, wie es mit den Energiereserven aussieht – im Kopf und im Körper. Nino Niederreiter hat keine Zweifel, dass er den erhofften, frischen Wind ins Team zu bringen vermag: «Sobald man in die Nationalmannschaft kommt und dort Spieler trifft, die man ein Jahr lang nicht mehr gesehen hat, hat man automatisch wieder Energie. Ich freue mich extrem darauf, mit den Jungs zusammenzuspielen», sagt er und fügt an: «Die Stimmung ist jedenfalls toll. Ich versuche, das Maximum herauszuholen. Die Saison war sicher extrem lang. Aber ich weiss, dass das WM-Turnier höchstens noch eine Woche dauert. Jetzt geht es hoffentlich noch vier Spiele für uns.»