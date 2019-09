Nach drei Titeln und vier Superbowl-Teilnahmen in den vergangenen fünf Jahren sind die New England Patriots um Quarterback Tom Brady und Coach Bill Belichick erneut der grosse Gejagte der NFL. Aussichtsreichste Kandidaten für eine Wachablösung sind die Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs, New Orleans Saints und der Vorjahresfinalist Los Angeles Rams. Als eine Art Geheimfavorit werden die Cleveland Browns gehandelt. Während langen Jahren waren sie die Lachnummer der Liga. Cleveland verpflichtete unter anderem den ebenso verhaltensauffälligen wie talentierten Wide Receiver Odell Beckham-Junior und hat gute Aussichten, sich erstmals seit 2002 wieder für das Playoff zu qualifizieren. Im Free-TV werden erneut jeden Sonntag Partien auf «ProSieben Maxx» übertragen, in der Nacht auf Freitag (02.00 Uhr) ist zudem das Auftaktspiel Chicago Bears – Green Bay Packers auf «ProSieben» zu sehen. (nbe)