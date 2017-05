Tom Dumoulin hat als erster Niederländer überhaupt den Giro d'Italia gewonnen. Dem 26-Jährigen vom deutschen Team Sunweb reichte im abschliessenden Einzelzeitfahren von Monza nach Mailand ein 2. Rang zum Gesamtsieg bei der 100. Ausgabe der Italien-Rundfahrt.

Dumoulin, der vor eineinhalb Wochen die erste Prüfung im Kampf gegen die Uhr gewonnen hatte, wurde seiner Favoritenrolle auch im zweiten Zeitfahren gerecht. Der Captain des deutschen Teams Sunweb wurde auf den letzten 29,3 km des Jubiläums-Giros nur von seinem Landsmann Jos van Emden geschlagen. Dank diesem 2. Rang verbesserte sich Dumoulin in der 21. und letzten Etappe von Platz 4 auf 1.

Am Schluss machte die Differenz zwischen dem Gesamtsieger und dem zweitplatzierten Kolumbianer Nairo Quintana 31 Sekunden aus. Quintana, der mit einem Vorsprung von 53 Sekunden auf Dumoulin ins Zeitfahren gestartet war, konnte immerhin die Angriffe der anderen Gegner abwehren. Auf den Gesamtdritten und italienischen Vorjahressieger Vincenzo Nibali rettete er lediglich neun Sekunden.

Mit dem undankbaren 4. Gesamtrang musste der Franzose Thibaut Pinot vorliebnehmen. Sein Rückstand auf den Gesamtsieger Dumoulin betrug ebenfalls nur 1:17 Minuten. Pinots wichtigster Helfer, der Walliser Sébastien Reichenbach, schloss die Italien-Rundfahrt als bester Schweizer auf Platz 15 ab.

Historischer Erfolg für Dumoulin

Mit dem Giro-Gesamtsieg gelang Tom Dumoulin in seiner noch jungen Karriere ein historischer Erfolg. Der 26-Jährige aus Maastricht ist erst der dritte Niederländer, der eine grosse Rundfahrt über drei Wochen gewinnen konnte. Zuletzt durften die radsportverrückten Niederlanden 1980 über einen Gesamtsieg in einer Grand-Tour jubeln. Damals setzte sich Joop Zoetemelk bei der Tour de France durch, nachdem er im Jahr zuvor bereits die Spanien-Rundfahrt gewonnen hatte. Gleiches war Jan Janssen in den Jahren 1968/1967 bereits gelungen.