Klar: Wer nicht genügend Luft holen kann bei der Ausübung höchster körperlicher Anstrengungen, der kommt eher früher als später ans Limit.

Das ist vor allem bei den Ausdauer-Spezialisten wie Velofahrern oder Langläufern fatal. Auf der Strasse und in der Loipe fehlt dann im entscheidenden Moment die dringend benötigte Sauerstoffzufuhr für die permanent überanstrengten Muskeln.

Womit wir mittendrin sind im Dilemma. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet bei vielen der hochgetunten Ausdauerathleten, wie auch Chris Froome einer ist, gerne ein Leistungsasthma diagnostiziert wird. Der Griff zum Inhalator ist ja praktisch. Der Effekt für die Lunge befreiend. Und konsequenterweise auch für die müden Beine. Zumal an der Weltspitze bekanntlich ja oft Hundertstelsekunden oder Zentimeter über Sieg und Niederlage, über Medaillen oder Ehrenplätze entscheiden.

Der Fall Froome zeigt eindrücklich, dass sich der Spitzensport mal wieder in eine Region mit ganz dünner Luft manövriert hat. Da werden Grenzen ausgereizt, Spielräume ausgelotet, Schlupflöcher gesucht und gefunden. Und wenn man sich dann dummerweise verpokert hat, dann erklärt man japsend, dass man dies ja alles nur unter dem Deckmantel der ärztlichen Betreuung getan habe, weil halt eben die Lunge klemmt.

Die Quintessenz ist klar: Da Asthma offenbar ein praktisches Leiden in der Welt des Ausdauersports ist, könnte man ja auch einfach sagen: Hilfsmittel wie Salbutamol sind vollumfänglich verboten. Jeder leistet das, was die Lunge hergibt. Gleiche Ausgangslage für alle. Ist das unfair? Vielleicht ist es das in Einzelfällen. Aber es wäre allemal fairer als die aktuelle Regelung, welche letztlich nur für Irritationen sorgt.