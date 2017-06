Wjatscheslaw ist geknickt. Eigentlich hatte sich der Moskauer das Wochenende so schön vorgestellt: Grillieren auf der Datscha bei Freunden, dazu am Abend gemütlich vor dem Fernseher das Vorrundenspiel der Russen gegen Mexiko schauen. Doch erst macht die Antenne schlapp, dann auch die Sbornaja. Am Handy verfolgt Wjatscheslaw die letzten Sekunden des Spiels über Internet, ehe er trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung betrübt die 1:2-Niederlage konstatiert.

«Es ist doch wie immer», klagt er anschliessend. «Erst grosse Hoffnungen und dann wieder eine Pleite», sagt er enttäuscht. Tatsächlich sind die Erfahrungen der russischen Fussballfans beim Confed-Cup exemplarisch für die Achterbahn der Gefühle bei vergangenen Grossereignissen. Nach Erfolg verheissendem Start scheint den Kickern regelmässig die Luft auszugehen. Das war bei der EM im vergangenen Jahr ebenso wie bei der WM 2014.

«Eins in die Fresse geben»

Immerhin; Randale gab es diesmal nicht. Behielten die Fans ihre Emotionen für einmal unter Kontrolle, brannten dafür bei einigen Offiziellen die Sicherungen durch: Igor Lebedjew, Duma-Abgeordneter und Vorstandsmitglied des russischen Fussballverbands, forderte nach dem Spiel, Mittelfeldspieler Juri Schirkow «in die Fresse» zu geben.