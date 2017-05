«Natürlich wollte ich für mich selbst gewinnen, aber eben auch für all diese Leute», sagte Bouchard über die «extra Portion Motivation» im Match gegen Scharapowa. Bezeichnend, dass die Kanadierin erst vor ein paar Wochen bei einem ITF-Turnier in Indian Harbor Beach mit 0:6, 3:6 gegen die Weltranglisten-896. Victoria Duval verloren hatte.

«Das macht mich zu einer besseren Spielerin»

Scharapowa kassierte ihrerseits im sechsten Match seit dem Ablauf der 15-monatigen Sperre ihre zweite Niederlage. Was zur Folge hat, dass die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin beim anstehenden Turnier in Rom eine Runde überstehen muss, um sich den Start in der Wimbledon-Qualifikation zu sichern. Würde sie, die derzeit auf Platz 258 des WTA-Rankings steht, in Rom den Halbfinal erreichen, hätte sich Scharapowa sogar für das Wimbledon-Hauptfeld qualifiziert.