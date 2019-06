1. Runde (20./21. Juni)

Sion - Basel Sa 19.00

Thun - Neuchâtel Xamax Sa 19.00

St. Gallen - Luzern So 16.00

Young Boys - Servette So 16.00

Zürich - Lugano So 16.00

2. Runde (27./28. Juli)

Basel - St. Gallen Sa 19.00

Servette - Sion Sa 19.00

Lugano - Thun So 16.00

Luzern - Zürich So 16.00

Neuchâtel Xamax - Young Boys So 16.00

3. Runde (3./4. August)

Sion - Zürich Sa 19.00

Thun - Basel Sa 19.00

Neuchâtel Xamax - St. Gallen So 16.00

Servette - Luzern So 16.00

Young Boys - Lugano So 16.00

4. Runde (10./11. August)

Basel - Servette* Sa 19.00

St. Gallen - Young Boys Sa 19.00

Lugano - Sion* So 16.00

Luzern - Thun So 16.00

Zürich - Neuchâtel Xamax So 16.00

*Spiele werden abgetauscht, falls Basel die 3. Qualifikationsrunde der Europa League statt der Champions League

bestreitet