Doch kein richtiges «Tanking»? Warum sich die Miami Dolphins in der Zwückmühle befinden

Das muss sich einer auf der Zunge zergehen lassen: Die Miami Dolphins gewinnen nach 329 Tagen wieder ein Football-Spiel. Mit 26:16 schickte das nominell schwächste Team der Liga die New York Jets am vergangenen Sonntag ins Tal der Tränen.

Passend dazu meinte Jets-Headcoach Adam Gase nach der Partie: «Alle fühle sich beschissen. Du investierst nicht all diese Zeit und Mühe, um hierher zu kommen und zu verlieren». Aber zurück zu den Dolphins. Dieser Sieg wirft so einige Fragen auf, denn eigentlich rechnete niemand damit, dass die Franchise aus Miami in dieser Saison noch einen Erfolg verbuchen wird.

Pole-Position verloren Die Besitzer planen nämlich nicht mit kurzfristigem Erfolg. Dafür wurden sämtliche Schlüsselspieler im Tausch für Draft-Picks abgegeben. Der Rest könnte auch als Übergangstruppe bezeichnet werden. Ein wichtiger Bestandteil dieser sogenannten «Tanking»-Strategie: Quarterback Tua Tagovailoa beim nächsten Draft ergattern. Dem jungen QB-Talent wird eine grosse NFL-Karriere vorhergesagt. Für dieses Ziel sind die Dolphins nun nicht mehr in der Pole-Position, die wurde nämlich von den Cincinnati Bengals übernommen. Lustigerweise eine Franchise, die bis vor kurzem nie mit «Tanking» in Verbindung gebracht wurde und trotzdem alle Partien (0:8-Bilanz) verloren hat. Ähnlich wie auch die Washington Redskins, die mit acht Niederlagen und einem Sieg ebenfalls die schlechtere Bilanz als die Dolphins aufweisen. Und auch die Atlanta Falcons und die New York Jets sind mit Dolphins auf Augenhöhe (alle drei mit einer 1:7-Bilanz) im Rennen um die richtig guten Picks beim nächsten Draft. Es ist schon fast beängstigend, wie viele Teams in dieser Saison so schwach performen. «Hatte die Hundeaugen satt» Es stellt sich nun also die Frage, warum die Dolphins dieses Spiel überhaupt gewonnen haben. Zum einen ist beim «Tanking» für alle Spieler klar, dass sich das Team in einer Übergangsphase befindet und ihre Zukunft ungewiss ist. Ein Team das erfolgreich «Tanking» betreiben will, gibt in der Regel alle wichtigen Spieler für gute «Draft-Picks» ab. Der Rest des Kaders ist da, damit das Team überhaupt Spiele bestreiten kann. Ein bestes Beispiel dafür ist Quarterback Ryan Fitzpatrick. Ursprünglich startete der 36-Jährige als Backup für den QB-Youngster Josh Rosen in die Saison. Da Rosen aber mittlerweile auf die Bank gesetzt wurde, darf Fitzpatrick nochmals ran. Der Oldie hat zwar noch einen Vertrag bis und mit nächste Saison, sofern die Dolphins aber «1st Overall Draft Pick» kriegen, wird er in der kommenden Spielzeit wohl keine grosse Rolle mehr für die Franchise spielen.

Logische Konsequenz: Er versucht nochmals abzuliefern. Und das hat er nun gegen die Jets getan. Sein zusätzlicher Antrieb: Er hat seinen beiden Jungs versprochen, dass sie bei jedem Sieg der Dolphins mit in die Umkleidekabine dürfen. «Ich hatte viel Druck, denn ich hatte die Hundeaugen satt, wenn ich vom Feld ging, ohne dass sie mit in die Umkleidekabine kommen konnten», so Fitzpatrick. Aufstrebender Coach Auf der anderen Seite ist da der neue Coach Brian Flores. Sein Jubel nach dem Spiel gegen die Jets war besonders emotional nach dem Spiel gegen die Jets. Er widmete den Sieg seiner Mutter, die vergangenen März an Krebs erlag. Für Flores ist es der erste Sieg als «Head Coach» in der NFL. Passend dazu verpassten ihm seine Spieler auch gleich ein «Gatorade»-Bad.

Auch wenn die Niederlagen in dieser Saison dem 38-jährigen Flores wohl weniger angeheftet werden, wie sonst der Normalfall wäre, so will der Coach in seiner ersten Saison beweisen, dass er nicht nur eine Übergangslösung ist. Jeder Sieg mit der spielerisch wohl schlechtesten Mannschaft der NFL bestärkt seine Fähigkeiten als Trainer. Kein Tua für die Dolphins? Und so werden sich die Dolphins wohl auch noch bei den restlichen Spielen in der Zwickmühle befinden. Mit einem Team, das eigentlich gerne gewinnen möchte und einer Franchise-Führung, die sich fragen muss, ob man um jeden Preis mit Tua einen neuen Quarterback-Superstar haben möchte, oder dem aufstrebenden Coach das Vertrauen schenkt. Schaut man sich nämlich die Formkurve genauer an (zuletzt unnötige Niederlage gegen die Redskins und gegen die Steelers und Bills lange auf Augenhöhe) so fällt auf, dass Miami immer stärker wird. Kommt dazu, dass die Dolphins in den letzten sieben Partien auf sieben Teams treffen, die allesamt zu packen sind. Selbst die Patriots am letzten Spieltag – die ihr Team zum Schluss für die Playoffs schonen werden – könnten nämlich zu schlagen sein.