Himmelhoch jauchzend. Zu Tode betrübt. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft bot in diesem Jahr die ganze Bandbreite der Emotionen. Da war einerseits der enttäuschende Auftritt an den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Statt der erträumten Medaille folgte das schmähliche Achtelfinal-Out gegen Deutschland.

Drei Monate später hing der Himmel dann voller Geigen. WM-Silber in Kopenhagen! Nur hauchdünn wurde der ganz grosse Triumph, der WM-Titel, verpasst. Diese Achterbahnfahrt der Gefühle zeigt recht gut auf, wo sich das Schweizer Eishockey derzeit befindet. Irgendwie zwischen den Welten. In der Regel gehört man nicht zur absoluten Weltspitze. Man hat aber auch mehr Potenzial als die unmittelbare Nachbarschaft in der Weltrangliste.