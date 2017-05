Der Himmel ist wolkenverhangen. Der Wind bläst zügig und verweht so den Geruch von verbranntem Gummi und Treibstoff. Auf dem riesigen Vorplatz der Motorsport Arena Oschersleben steht Wohnmobil an Wohnmobil. Kaum zwei Meter Abstand vom einen zum nächsten. Privatsphäre gibt es hier nur bei geschlossener Türe und heruntergelassenen Jalousien.

Fritz ist das egal. Der dreieinhalbjährige Bobtail-Rüde liegt angeleint vor dem Eingang zum Wohnmobil der Familie Feller. Ein kurzer Blick – mehr nicht. Es ist noch früh an diesem Samstagmorgen.

Ein Morgenmensch ist Ricardo Feller nicht. Er braucht zu Beginn des Tages seine Zeit, bis er in die Gänge kommt. Eigentlich. An diesem Morgen aber ist alles anders. Er ist schon hellwach. Teammeeting um halb acht, Qualifying um zehn nach neun und Rennen um viertel nach eins. Es ist der Tag des Saisonauftakts 2017 in der ADAC GT Masters (siehe Box).

«Noch vor zwei Jahren hätte ich nicht damit gerechnet»

Für Ricardo Feller ist es der Tag seiner Premiere in der deutschen Rennserie der Gran-Turismo-Klasse. Und es ist nicht einfach irgendeine Premiere: Der 16-jährige Aargauer, der am 1. Juni seinen 17. Geburtstag feiert, schreibt gleich noch Geschichte. Er ist der jüngste Pilot, der je in der seit 2007 ausgetragenen Rennserie gestartet ist.