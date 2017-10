Und so kam es, dass die erste Schweizer Pflichtspielniederlage seit dem EM-Out gegen Polen 2016 den ersten Gruppenplatz und damit die direkte Qualifikation für Russland 2018 kostete. Es war übrigens die erste WM-Quali-Niederlage der Schweiz seit über 9 Jahren. Damals, am 10. September 2008, blamierte sich die Schweiz zuhause gegen Luxemburg.

Um noch etwas weiter in der Vergangenheit zu graben: Die letzte Auswärts-Niederlage in einer WM-Qualifikations-Gruppe gab es am 6. Oktober 2001 in Russland, also vor über 16 Jahren.

Nun ist es wieder einmal passiert, die Schweiz hat in Portugal verloren. Ein Blick auf die Statistik zeigt aber, wie gut die Nati im Vergleich mit anderen Teams in der Qualifikation tatsächlich abgeschnitten hat.

Europas beste Teams

Die Schweiz schneidet im Europa-Vergleich überdurchschnittlich gut ab. Von allen Teams, die in ihrer Qualifikationsgruppe mehr als 21 Punkte geholt haben, reichte es lediglich der Schweiz und Italien nicht für den Gruppensieg und damit für die direkte WM-Qualifikation.

Alle Teams der Europa-Qualifikation mit mehr als 21 Punkten: