Immense Erfahrung im Fussball-Business weist Raphael Wicky gleichwohl vor. Zumindest als Spieler. 15 Jahre war er als Profi tätig. Er war immer ein Teamplayer, einer, der gerne für andere auf Ruhm verzichtete. Dieses Denken will er nun auch in der FCB-Kabine weiterführen. Helfen wird ihm überdies seine Eloquenz. Wicky spricht fünf Sprachen und hat ein feines Gespür für Menschen. Früh begann er, sich von seinen Trainern inspirieren zu lassen. Besonders angetan hat es ihm Luis Aragonés. Er, der später mit Spanien Europa- und Weltmeister wurde und mittlerweile verstorben ist, beeindruckte Wicky mit seiner Ehrlichkeit und Direktheit. Genauso wie Huub Stevens, der Wicky in der Bundesliga bei Hamburg aussortierte – ihn dabei aber fair behandelte.

Nach dem Zürcher Urs Fischer folgt nun also der Walliser Raphael Wicky. Ihm schwebt ein moderner, attraktiver Fussball vor. Wicky mag den Ballbesitz. Und er mag taktisch flexible Teams. Es sind Dinge, welche die rot-blaue Familie in letzter Zeit zuweilen etwas vermisst hat. Wie schnell Wicky wirklich eigene Junioren einbaut, steht wahrscheinlich nicht einmal so sehr im Vordergrund. Attraktive Auftritte, ein spannender Fussball und – natürlich – nationale Titel sind wichtiger.

Nun können Streller und Wicky mit den Retuschen am Meisterkader beginnen. Eines scheint jedenfalls klar: Mit diesem Umbruch ist der FCB seiner Konkurrenz erneut einen grossen Schritt voraus. Er hat das innere Feuer neu entfacht. Zudem darf die neue Crew für sich in Anspruch nehmen, erst einmal in aller Ruhe zu arbeiten. Das sind fast schon paradiesische Voraussetzungen im Hinblick auf den Meistertitel 2018.

Das erste Interview mit Raphael Wicky nach der Bekanntgabe: