Einst hat er das Verlieren zur Kunst erhoben. Auf seinen Unterarm liess er sich die Worte von Samuel Beckett stechen: «Immer versucht. Immer gescheitert. Egal. Versuch es wieder. Scheitere wieder. Scheitere besser.» Inzwischen hat er das Leiden zu seinem Markenzeichen stilisiert und sagt: «Wer zu den Besten gehören will, der muss es fast geniessen.»

Angst vor dem Loch am Ende

Mit 32 Jahren ist er im letzten Abschnitt seiner Karriere. Er hat Probleme mit dem Knie, die ihn auch in Genf beschäftigen. Er müsse lernen, damit umzugehen. Es sind Warnsignale und Vorboten eines Endes, das ihn beschäftigt.

«In anderen Berufen kann man so lange arbeiten, wie man will, im Sport nicht. Natürlich kann ich sagen, ich höre jetzt auf, aber sogar wenn man das nicht will, muss man irgendwann», sagt er im Tennismagazin «Smash». Was danach kommt, weiss er nicht, aber es bereitet ihm Sorgen, «und auch Angst. An dem Tag, wo es aufhört, kommt vermutlich das Loch, weil man nicht wiederholen kann, was man erlebt hat.»

«Gewinnen macht süchtig»

Wawrinka scheut das Rampenlicht. Auf Fotos sieht er sich nicht gerne: «Es hat etwas Selbstverliebtes.» Wenn er in der Schweiz ist, verkriecht er sich in seinen eigenen vier Wänden. «Das Tennis hat mir geholfen. Früher habe ich mich von der Welt abgekapselt», sagt er vor drei Jahren.

Mit dem Triumph in Melbourne hat sich alles geändert: «Es hat ein neues Leben begonnen.» Jenes als Sieger. «Wenn man gewinnt, macht das etwas süchtig. Es ist wie eine Droge.» Auch deswegen will er möglichst lange weitermachen. Im Schatten der anderen, als bekannte Unbekannte. In der Rolle seines Lebens.

Das sind alle Turniersiege von Stan Wawrinka: