Die Ultramarathonläuferin Jasmin Nunige lebt seit neun Jahren mit Multipler Sklerose, sie sagt: «Ich möchte das Leben aufsaugen»

Seraina Mischol

Nur ein halbes Jahr nach Jasmin Nunige wurde bei Seraina Mischol das klinisch isolierte Syndrom diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine Vorstufe der Multiplen Sklerose. Die Davoserin setzte ihre Karriere im Langlauf-Weltcup zunächst fort, trat aber im Februar 2012 im Alter von nur 29 Jahren zurück. Dem Sport blieb die siebenfache Schweizer Meisterin verbunden und betreut seit vielen Jahren die Junioren beim Nordischen Skiclub Thun. Inspiriert von Jasmin Nunige lief sie neun Tage nach der Diagnose in Berlin ihren ersten Marathon in 3 Stunden und 6 Minuten. Seraina Mischol lebt heute in Oberhofen am Thunersee und arbeitet als Bauzeichnerin.

Josh Harding

Wer Eishockey-Goalie in der National Hockey League (NHL) ist, steht permanent körperlich und mental unter grossem Druck. Multiple Sklerose führt zwangsläufig zu Schwierigkeiten mit der Balance, zu Sehstörungen, zu Müdigkeit. Es sind Symptome, welche die Leistungen eines Torhüters stark beeinträchtigen. Gleichwohl kam der Kanadier Josh Harding auch nach der Diagnose wieder in der besten Eishockey-Liga der Welt zum Einsatz, war in der Saison 2013/14 sogar Stammtorhüter der Minnesota Wild und gewann 18 von 25 Spielen. Nachdem die Medikation umgestellt und es zu Komplikationen gekommen war, erhielt er 2015 keinen neuen Vertrag mehr. Harding ist heute Goalietrainer und Familienvater.

Chris Wright

Als Chris Wright 2011 die Diagnose Multiple Sklerose erhielt, war er 22 Jahre alt. «Ich kam kaum aus dem Bett, konnte nicht laufen, musste ins Bad krabbeln», erinnerte er sich. Die behandelnden Ärzte prophezeiten ein Ende der Karriere als Basketballer, doch es kam alles ganz anders. Ein Jahr später kam der Amerikaner bei den Dallas Mavericks in der besten Liga der Welt zum Einsatz, in der NBA. Es war zwar nur ein Vertrag über zehn Tage und es sollten die drei einzigen Spiele bleiben, doch es bedeutete die Erfüllung eines Lebenstraumes. Wright lebt bis heute vom Basketball, er spielte in Puerto Rico, Frankreich, Italien und derzeit in Polen.

Claudio Circhetta

Als Schiedsrichter gehörte er zu den Weltbesten. Nach der Karriere wurde er Schiedsrichter-Chef beim Schweizerischen Fussballverband. Im Alter von 40 Jahren machten sich erste Symptome bemerkbar, in Form von Sensibilitätsstörungen an den Armen, Händen und Füssen. Nach dem ersten Schub konnte der Baselbieter kaum mehr gehen, und er sieht auf einem Auge noch zehn Prozent. Doch der heute 49-Jährige kämpfte sich zurück, pfiff danach vereinzelt Seniorenspiele. Heute arbeitet Circhetta in einem Teilzeitpensum als Versicherungs- und Vorsorgeberater.

Egon Zimmermann

Zwei Mal wurde er Weltmeister, 1964 gewann Egon Zimmermann zudem in Innsbruck Olympia-Gold in der Abfahrt. Die Diagnose Multiple Sklerose erhielt der Österreicher nach der Karriere mit Mitte 40. Zimmermann ist der beste Beweis dafür, wie viele Gesichter die Krankheit hat, und wie unberechenbar sie zuweilen ist. Kurz nach der Diagnose habe er schnell abgebaut und konnte nur noch schlecht gehen. Doch vom ersten Schub erholte er sich «durch Sport und viel Spazierengehen mit meinem Hund». Später fand er mit der chinesischen Atemlehre Qigong einen Weg zum Umgang mit der Krankheit. Auf Medikamente war er nie angewiesen. In seinem Heimatort Lech am Arlberg betrieb Zimmermann das Vier-Sterne-Hotel Kristberg, ehe er im Sommer 2019 80-jährig an Herzversagen starb.