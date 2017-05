Wolframplatz, Zürich Binz. An der Sihl sind die Mittagsjogger unterwegs. Eine Frau führt ihren Hund spazieren. Im Bahnhof Giesshübel fährt eine S-Bahn quietschend ein. Das Haus mit der Nummer 16 erinnert weder an ein Fitnesszentrum noch an einen Leistungsstützpunkt. Doch der Schein trügt. Im zweiten Stock befindet sich die sportlichste WG der Stadt: «Willkommen – hereinspaziert».

Nina Derron (24) öffnet die Tür. Ihre jüngeren Schwestern Michelle (22) und Julie (20) bilden fröhlich lachend die Nachhut des Empfangskomitees. Nur der starke Händedruck des Trios lässt erahnen, dass hier drei der härtesten Schweizer Sportlerinnen wohnen.

Vom Wohnzimmerfenster aus sieht man über die Gleise der Sihltal-Bahn, dahinter erhebt sich der Uetliberg: «Wenn wir steile Anstiege trainieren, eine unserer bevorzugten Laufstrecken», sagt Michelle. «Das Radtraining absolvieren wir oft am Zürichsee und über Hirzel und Albis», ergänzt Nina den Fahrplan. Im geordneten Chaos des Sportlerinnen-Haushalts fühlt man sich fast wie in der Wechselzone eines Triathlons: Drei Rennvelos stehen am Fenster, zwei Trainingsrollen lassen erahnen, dass im Esszimmer nicht nur getafelt und getrunken wird: «Wenn es regnet, spulen wir die Kilometer hier im Trockenen ab», sagt Julie.

Die Ziele sind gesetzt

Zum Triathlon kamen die Schwestern eher zufällig – eine gewisse genetische Basis bestand aber. «Unser Grossvater wurde als Schwimmer Schweizer Meister», erzählt Michelle. Die Initialzündung lieferten die Eltern Marianne und Marc, die Nina zum «Iron Kids» in Zürich anmeldeten. «Ich war vier Jahre alt und ging mit Flügeli und Stützrädli an den Start», erinnert sich die Frühgeförderte.

Es sollte der Startschuss zu einem erstaunlichen Sister-Act werden. Nina, Michelle und Julie trieben sich gegenseitig an, profitierten von der hausinternen Leistungskultur und kletterten Stufe um Stufe höher. Auf Junioren-Ebene gewannen sie zusammen ein Dutzend Meistertitel. Fast auf dem ganzen Globus fuhren sie in Nachwuchs-Rennen schon an die Spitze. Die familieneigene Medaillensammlung würde jede Vitrine sprengen – deshalb ist sie in einer Truhe untergebracht.