Die Schweiz schreibt Handball-Geschichte – und steht dennoch vor dem EM-Aus

Sie hätten ziemlich was auf die Schnauze gekriegt, sagte Andy Schmid. Klar, die 34:21-Klatsche gegen Schweden war nicht das, was man erwartet hatte. Umso erstaunlicher, mit welcher Reife, mit welchem Selbstverständnis die Schweizer gegen Polen aufgetreten sind. Der EM-Auftakt zwei Tage zuvor, der sich auch wegen der hohen Nervosität als Debakel entpuppte, war nicht mehr präsent. Die Schweizer Handballer sind definitiv im Turnier angekommen. Sie adaptierten sich an die grosse Bühne.

Aber: Obwohl sich die Geschichte derart positiv entwickelte, wird sie von einer bitteren Note umhüllt. Denn Schweden verlor am Abend mit 19:21 gegen Slowenien, was den Weg der Schweizer in die Zwischenrunde in einen schier unüberbrückbaren Parcours verwandelte. Die Schweiz braucht ein Wunder, um den zweiten Gruppenrang zu erreichen. In Zahlen: Sie muss am Dienstag gegen Slowenien mit acht Toren Differenz gewinnen. Oder hoffen, dass Schweden gegen Polen weniger Punkte holt als die Schweiz gegen Slowenien.