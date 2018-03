Die Schweiz ist mit einem Sieg ins WM-Jahr 2018 gestartet. In Athen gewann das Team von Nationaltrainer Vladimir Petkovic ein Testspiel gegen Griechenland 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Blerim Dzemaili nach knapp einer Stunde mit einer sehenswerten Direktabnahme nach einer Flanke von Haris Seferovic.

Der Sieg der Schweizer war verdient, weil sie sich nach einer schwachen ersten Halbzeit steigern konnten - im Gegensatz zu den enttäuschenden Griechen, die in der WM-Qualifikation in den Playoffs gescheitert waren. Nach dem Führungstor hatte die Schweiz durch Mario Gavranovic, Torschütze Dzemaili und Fabian Schär drei gute Chancen, die Führung sogar noch auszubauen.

Am kommenden Dienstag treffen die Schweizer in Luzern in einem weiteren Testspiel auf WM-Teilnehmer Panama.