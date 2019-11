Die neue Chefin

Die Sonne scheint an diesem Nachmittag nicht mehr in den Lipopark hinein, bereits um 16 Uhr ist es bitterkalt. Das Gespräch mit Lia Wälti findet deshalb in der Loge des Schaffhauser Stadions statt. In diesem Stadion trifft die Schweiz heute Abend in ihrem vierten Qualifikationsspiel für die EM 2021 auf Rumänien.

Wälti spielt seit Sommer 2018 bei Arsenal London in der Premier League und gehört dort zum unbestrittenen Stammpersonal. Neben dem Fussballplatz besucht sie die Uni, studiert Sportmanagement. Einen Tag in London vergleicht sie mit einem gewöhnlichen Arbeitstag, nur etwas kürzer: «Von etwa 9 bis 16 Uhr widme ich mich voll und ganz dem Fussball, danach nehme ich mir Zeit für die Uni und auch für meine Schwester, die meine Mitbewohnerin ist.» Das Leben in London steht im krassen Gegensatz zu dem in der Schweiz, als sie noch bei YB spielte, arbeitete und erst am Abend trainierte. «Da war der Tag natürlich gelaufen», sagt sie.