Die monströse Torflaute im Schweizer Fussball: Das sind die Gründe

Mit dem Start der Super League ins neue Kalenderjahr – am Sonntag holen der FC Sion und der FC Lugano ihre am 10. Spieltag verschobene Partie nach –ist die Hoffnung verbunden, dass die Stürmer unter dem Christbaum ihre Ladehemmung abgelegt haben. Fast still und heimlich haben sich die Oberhausklubs in den 14 Runden seit dem Meisterschaftsstart am 19. September bis zur Winterpause auf Rekordkurs begeben. Bliebe die mickrige Quote von derzeit lediglich 2,37 Toren pro Spiel bis zum Saisonende konstant, würde die 18. Spielzeit seit Einführung der Super League zur torärmsten überhaupt. Noch dramatischer: Es wäre sogar jene mit den wenigsten Toren seit über 40 Jahren.

Die Fakten: Die Young Boys, in den vergangene Jahren eine Goalmaschine ohnegleichen, haben zehn Tore weniger erzielt als in den ersten 13 Spielen der Saison 19/20. Bei den Baslern fehlen 13 Treffer und bei den St. Gallern sogar 14. Das Total des Spitzentrios ist damit um 41,6 Prozent gesunken. Auch Servette (- 6) und Sion (- 4) haben ihren Beitrag zum Torshutdown beigetragen. Anders als der FC Luzern, der um sechs Tore besser dasteht als in der Vorsaison. Erstaunlich ist, dass der FCZ mit dem Safety-First-Trainer Massimo Rizzo drei Treffer mehr auf dem Konto hat; beim FC Lugano sind es zwei.