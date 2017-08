Am Horizont flimmert die Skyline von New York, drüben in Manhattan, im pulsierenden Herzen einer Stadt, in die so viele ihre Träume projizieren. Der Tennis-Zirkus ist keine Ausnahme, die US Open das schrillste, lauteste und extravaganteste der Grand-Slam-Turniere. Auch ausserhalb des Schwenkbereichs der Kameras werden in der Traumfabrik Märchen wahr, völlig losgelöst von Punkten und Siegen. Die bewegendsten und buntesten Geschichten.

Diabetiker Juan Cruz Aragone

Sein Leben hängt an einer Maschine. Leberversagen, Nierenversagen, drei Wochen Koma. Damals, 2012, ist Juan Cruz Aragone erst 16-jährig. Erst im August 2013 folgt die Diagnose: Diabetes. Heute hängt sein Leben wieder an einer Maschine. Rund um die Uhr. Aragone trägt auf dem Platz ein Gerät, das mit Kleber an seinem Bauch befestigt ist und vibriert, wenn sein Blutzuckerspiegel von der Norm abweicht.

«Manchmal meldet sich das Gerät während eines Punktes. Ich muss mich dann sofort hinsetzen und mir Insulin spritzen, sonst kann es lebensbedrohlich werden», erzählt er dem «Daily Express». So kommt es in der Qualifikation zur kuriosen Szene, wie er sich während eines Seitenwechsels eine Spritze setzt. «Ich musste den Anti-Doping-Leuten meine Situation erklären», sagt die Nummer 534, die nur dank Absagen überhaupt an der Qualifikation teilnehmen konnte. «Manchmal brauchst du ein wenig Glück im Leben. Niemals hätte ich gedacht, es überhaupt einmal bis hierhin zu schaffen.» Sein US-Open-Abenteuer endet am Montag in der Startrunde. Für einen wie ihn ein Resultat, mehr nicht. «Ich bin einfach froh, dass ich atme!»

Einbruchsopfer Roberta Vinci

Die Italienerin ist wohl die erste Spielerin, die New York mit einem Pokal verlässt, obwohl sie schon in der ersten Runde verloren hat. Am Montag erhält die 34-Jährige eine Silberschale, wie sie am Samstag in einer Woche die US-Open-Finalistin erhält. Hintergrund: Im August waren in Vincis Haus in Apulien Einbrecher eingedrungen und hatten alle Pokale mitgehen lassen.