Nach knapp 68 Minuten war die Partie zwischen Luzern und GC vom vergangenen Sonntag zu Ende. Mehrere Dutzend GC-Chaoten kletterten über die Absperrung zum Spielfeldrand, bedrohten GC-Spieler und machen Anstalten, das Feld zu stürmen. Sie erreichten dadurch nicht nur, dass Polizeikräfte den Rasen der Luzerner Swissporarena betreten mussten, sondern auch den vorzeitigen Spielschluss.

Die Chaoten forderten nach einer Unterhaltung mit Vereinspräsident Stephan Rietiker und Torhüter Heinz Lindner die Herausgabe der GC-Trikots, wozu es letztlich auch kam. Er habe «contre cœur» gehandelt und schäme sich dafür, sagte Rietiker an der gestrigen Medienkonferenz seines Vereins. Aber es sei darum gegangen, Schlimmeres zu vermeiden. «Es war kein Kniefall, sondern es ging um Deeskalation», so Rietiker.

Der neue GC-Präsident machte auch klar, was nun aus seiner Sicht geschehen muss: «Die Politik, der Fussballverband und die Klubs sind gefragt. Es braucht eine Mischung zwischen Dialog und Repression.» Autosünder würden in der Schweiz härter bestraft als viele Kriminelle. «In Deutschland, beim American Football in den USA oder in England würden diese Leute im Kastenwagen abgeführt», so Rietiker.

Dialog und Repressionen

Sind aus Zürich in dieser Hinsicht einigermassen klare Worte zu vernehmen, klingen die Verantwortlichen andernorts noch etwas zögerlicher. Beim FC Luzern, auf dessen Platz sich alles abspielte, heisst es: «Wir sind aufgrund von anderen Vorfällen, die in dieser Saison schon in unserem Stadion passiert sind, in einem Austausch mit der Liga», so FCL-Medienchef Markus Krienbühl.