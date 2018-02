Mindestens elf Medaillen

Die steigende Förderung zahlt sich aus. So werden die Schweizer Delegationen an Winterspielen seit Jahren grösser. In Südkorea sind 169 Sportlerinnen und Sportler dabei. «95 Prozent von ihnen haben das Potenzial für ein olympisches Diplom, also für ein Top-8-Resultat», sagt Delegationsleiter Ralph Stöckli. Das allein zeigt, dass die Schweiz international konkurrenzfähig ist, ja sogar zu den führenden Nationen zählt.

Mindestens elf Medaillen will Swiss Olympic in Südkorea gewinnen. Das wären gleich viele wie an den Winterspielen 2014 in Sotschi. Es ist ein realistisches Ziel, haben doch weit mehr Athletinnen und Athleten das Zeug für Edelmetall.

Schon am Sonntag kommt es zu zwei Schweizer Highlights: Beat Feuz in der Abfahrt und Langläufer Dario Cologna sollen die Spiele für die Schweiz so richtig und am liebsten goldig lancieren.

Beat Feuz hat noch keine Olympia-Medaille und ist dank grossen Siegen in der populären Sportart Ski alpin so oder so ein Schweizer Sportstar. Dario Cologna, der gestern an der Eröffnungsfeierdie Schweizer Fahne trug, wurde auch dank seinen bisher drei olympischen Goldmedaillen zum Liebling der sportbegeisterten Schweiz.

Olympische Spiele machen Stars. Simon Ammann wurde durch sie zu einem der bekanntesten Sportler der Schweiz. Der doppelte Doppelolympiasieger (2002 und 2010) sorgte dafür, dass plötzlich unzählige Menschen in der Schweiz Skispringen schauten.

Olympische Spiele sind für zahlreiche Athletinnen und Athleten die einzige Chance, in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Kennen Sie zum Beispiel Andri Ragettli? Nein? Bald könnte sich das ändern. Im Ski-Slopestyle gehört er zu den grossen Schweizer Medaillenanwärtern.