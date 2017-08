«Manchmal überlegt man, warum man all die Arbeit investiert. Ich dachte, es wäre nur ein Match, eine weitere Möglichkeit, aber es war so viel mehr. Deine Gefühle kannst du nicht kontrollieren», sagte Scharapowa, die Königin der Nacht, die in Abendspielen beim lautesten und schillerndsten der vier Grand-Slam-Turniere eine blütenweisse 18:0-Bilanz vorweist. «Das sind die Momente, die mich inspirieren.» Sie trainiere nicht alleine, in der Früh, unbeobachtet auf einem Nebenplatz, um diese Momente nicht zu erleben.

In Kournikowas Kleidern

Was mit viel Pathos geschmückt ist, kann auch als Koketterie verstanden werden. Denn obwohl Scharapowa ab Ende Januar 2016 bis im April dieses Jahres gesperrt war, verschwand die fünffache Grand-Slam-Siegerin nie aus den Schlagzeilen. Von allem Anfang an wurde ihre Absenz von ihrem findigen Agenten Max Eisenbud inszeniert. Als die French Open 2016 gespielt wurden, bewarb die 1,88 Meter grosse Blondine in Paris ihre Süssigkeitenlinie.

Im Juni erscheint «The Point», ein Film, der die 15-monatige Absenz dokumentiert. «Es ist ein komisches Gefühl, wenn dir ein Team wie ein Schatten folgt», sagt sie. Noch vor dem ersten Spiel erzählte sie, die als 7-Jährige aus Sibirien in die Bollettiere-Akademie nach Florida wechselte, dass sie dort einst die Kleider von Anna Kournikowa getragen habe. Eine nette Anekdote. Schöne Inszenierung.

Am 12. September, drei Tage nach dem Frauen-Final, erscheint «Unstoppable» (Unaufhaltsam), ihre Biografie. Bereits veröffentlichte Ausschnitte daraus zeigen, wieso die 30-Jährige die Tenniswelt spaltet. Dort beschreibt sie, wie nach dem Sieg im Wimbledon-Final 2004 die Rivalität mit Serena Williams begonnen hat.