Die geheimen Pläne der Fifa: So will der Weltverband dem Fussball aus der Coronakrise helfen

Die Coronavirus-Epidemie hat den Fussball auf der ganzen Welt im Griff. Aktuell ruht der Ball in den meisten Ländern. Wie Recherchen von CH Media zeigen, hat die Fifa in den letzten Tagen Richtlinien erarbeitet, die für alle Mitglieder gelten sollen. Eine Arbeitsgruppe hat jetzt die Vorschläge präsentiert, die auf einige der vielen offenen Fragen der Vereine Antworten liefern.

1. Auslaufende Verträge und neue Verträge

Normalerweise laufen die Verträge jeweils bis zum Ende der Saison. In Europa ist das in den meisten Ländern wie auch in der Schweiz der 30. Juni. Durch die Verschiebung der Europameisterschaft ist es in diesem Jahr möglich, dass die nationalen Ligen ihre Saison im Sommer zu Ende spielen. Durch die Pläne der Fifa soll dies auch über den 30. Juni hinaus mit demselben Kader möglich sein.

Die Fifa schlägt vor, dass auslaufende Verträge bis zum neuen Datum des Saisonendes verlängert werden. Bereits unterschriebene neue Verträge sollen auch erst mit dem Starttermin der neuen Saison ihre Gültigkeit erlangen. Sollten sich die Spielzeiten überlappen, hat der ehemalige Verein Vorrang haben. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ein Spieler aus der Super League auf 1. Juli nach Schweden wechselt, wo die Saison im Kalenderjahr gespielt wird. Auch Handgelder oder andere Zahlungen für die wechselnden Spieler sollen erst fliessen, wenn die alte Saison beendet ist und damit die neue Saison beginnen kann. Wann das der Fall ist, können die nationalen Verbände und Ligen selber entscheiden. Die Uefa pocht hier aber auf eine einheitliche Handhabung.

2. Arbeitsrechtliche Fragen

Aktuell können die Spieler ihrem Job nicht nachgehen und die Vereine können ihren Spielern auch keine Arbeit geben. Da liegt es auf der Hand, dass Diskussionen entstehen, ob die Spieler noch Lohn erhalten sollten oder nicht. Der FC St. Gallen beantragte Kurzarbeit für seine Spieler. In Sion sprach Präsident Christian Constantin neun Kündigungen aus, an Spieler, die nicht auf Lohn verzichten wollten. Hier fordert die Fifa, dass Klubs und deren Spieler und Trainer auf, zusammen zu arbeiten und sich auf eine Senkung des Gehalts zu einigen. Und zwar solange wie nicht trainiert und gespielt werden kann. Alternativ könnten die Verträge laut Fifa auch für die Fussballpause "ausgesetzt" werden.

3. Verlängerung der Saison und der Transferfenster

Die Fifa schlägt vor, dass alle Anträge auf eine Verlängerung der Saison sämtlicher Mitgliedsländer angenommen werden. Auch die jeweiligen Transferfenster sollen von den nationalen Verbänden um maximal 16 Wochen nach hinten verlängert werden können.