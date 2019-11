Die Frau aus London im Steilhang: Weshalb FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis Sitzungen gerne auf dem Sessellift abhält

Wer in England aufwächst, hat die Skipisten nicht vor der Haustüre. Wäre da nicht die skibegeisterte Mutter gewesen, die darauf drängte, die Ferien in Davos zu verbringen, Sarah Lewis’ Leben wäre wohl ganz anders verlaufen. Niemand konnte damals ahnen, wie sehr die erste Begegnung mit dem Wintersport auf der Parsenn das spätere Leben des damals sechsjährigen Mädchens prägen würde. Denn fortan wollte Sarah Lewis vor allem eins: Zurück in den Schnee, auf die Pisten, zwischen die Slalomstangen. Sobald die ersten Vorboten des Herbsts kamen, träumte sie in London davon, wie es sein würde, einen Steilhang hinunter zu wedeln. Sie macht Sitzungen gerne auf dem Sessellift Steile Pisten schrecken sie auch heute nicht ab. Lewis, seit 20 Jahren Generalsekretärin des Weltskiverbands FIS, gilt als Perfektionistin, die fast rund um die Uhr für ihren Job lebt. Im Umgang ist sie sehr direkt. FIS-Präsident Gian-Franco Kasper hievte sie damals ins Amt, weil er davon überzeugt war, dass sie auch mal ihre Ellbogen ausfahren könne, um sich durchzusetzen. Sitzungen hält die 54-jährige Britin gerne auch auf Sesselliften ab. «Das ist effizient, weil die Zeit beschränkt ist. Und damit sorge ich dafür, dass ich auch während einer Stressphase, wenn alle Weltcupevents laufen, zum Skifahren komme», sagt sie. Sport ist ihr Leben und ihre Rolle bei der FIS für sie auch ein Lebensstil. Druck hielt sie schon als Athletin auf Trab. Und Druck gibt es auch jetzt wieder. Denn die Kritiker, die der FIS vorwerfen, sie verpasse die Zukunft, sind in letzter Zeit lauter geworden: Fehlendes unternehmerisches Denken, zu wenig Innovation, Reformstau, der fortschreitende Klimawandel, der den Wintersport an vielen Orten auf der Welt in den Grundfesten erschüttern könnte. Und ein Graben zwischen den wenigen Verbänden wie der Schweiz, Österreich, den USA oder Norwegen, die den Schneesport dominieren, und den vielen Ländern wie Eritrea, Kamerun oder El Salvador, die ebenfalls der FIS angehören, aber im Langlauf, Skifahren oder Skispringen nicht einmal eine Nebenrolle spielen. E-Sport soll Junge für den Wintersport begeistern Natürlich mache sie sich Gedanken zur Zukunft, sagt Lewis. Die Frage, die sie vor allem umtreibt: Wie kann die FIS die Relevanz des Skifahrens auch in Zukunft sichern? In den 1980er-Jahren gehörten die Übertragungen von Skirennen in den Alpenländern zu den spektakulärsten Ereignissen, die man gesehen haben musste, um mitreden zu können.

Doch die Konkurrenz durch andere Sportarten oder Freizeitangebote hat sich seither vervielfacht. Die Zahl der Skifahrer in den traditionellen Wintersportländern geht zurück. Fast die Hälfte aller Fernsehzuschauer von Skirennen sind über 60 Jahre alt. Daher ist es nicht sehr überraschend, wenn die FIS jetzt neue und vor allem jüngere Zielgruppen ansprechen will. Über E-Sport und mobile Games auf dem Handy. Am 9. Januar 2020 soll es losgehen. Dann wird das erste von der FIS mitorganisierte virtuelle Skirennen von E-Sportlern stattfinden. Lewis sagt:

Auch wenn nur ein Prozent der E-Sportler nachher den Sport im richtigen Schnee ausüben, haben wir schon viel gewonnen

Ihre zweite Zukunftshoffnung neben dem E-Sport: China. Die Regierung unter Xi Jinping will in den nächsten Jahren 300 Millionen Menschen für den Wintersport begeistern – auch dank den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. «Natürlich wird uns das helfen. Heute gehen wir von weltweit rund 150 Millionen Schneesportlern aus. Da sehen Sie die Dimensionen. China ist eine enorme Bühne, auf der wir wachsen können», sagt Lewis, deren Verdienst es auch war, dass die FIS als einer der ersten internationalen Sportverbände einen UNO-Aktionsplan zugunsten des Klimas unterschrieb. «Es ist wichtig, dass der Sport hier ein Signal aussendet und konkrete Massnahmen unternimmt», sagt Lewis. Sie sei überzeugt, dass «wir dank des technischen Fortschritts Lösungen finden, gerade bei einer viel ökologischeren Produktion von Kunstschnee».

Die Perspektiven des Wintersports ist das eine, ihre eigene Zukunft das andere. Bereits kurz nach ihrem Amtsantritt 1998 wurde Lewis in Interviews gefragt, ob sie Ambitionen habe, dereinst Nachfolgerin von Gian-Franco Kasper zu werden. Niemand rechnete damals damit, dass der umstrittene Bündner noch mindestens 20 Jahre im Amt sein würde. Schon bald könnte diese Frage jedoch sehr konkret werden. Insider sagen, die Anzeichen, dass Kasper bereits beim nächsten FIS-Kongress im Mai 2020 in Pattaya zurücktritt, hätten sich verdichtet. Die erste Frau, eine Britin an der Spitze des mächtigsten Wintersportverbandes der Welt? «Es muss die richtige Person gewählt werden – unabhängig vom Geschlecht Klar kann das eine Frau sein», sagte Lewis letzte Woche im Gespräch gegenüber unserer Zeitung beim Impulse Summit in Rorschach, eines von HSG-Studenten organisierten internationalen Sportgipfels, der Manager, Athleten und Marketingleute zusammenbrachte. Frauen haben in Sportverbänden wenig zu sagen Aller Emanzipation zum Trotz. Lewis ist als Frau in einer Spitzenposition bei den Verbänden weiterhin eine Exotin. Während Athletinnen mittlerweile in vielen Sportarten ähnlich viel Geld verdienen wie ihre männlichen Kollegen, bleibt die Funktionärswelt männlich dominiert. Gemäss neuesten Studien beträgt der Frauenanteil in den Entscheidungsgremien der Sportverbände gerade einmal 15 Prozent. Als Lewis vor 20 Jahren FIS-Generalsekretärin wurde, gab es im 17-köpfigen FIS-Gremium keine einzige Frau. Spätestens ab dem FIS-Kongress 2020 wird die Situation mit drei Vertreterinnen ein bisschen besser. «Wir arbeiten bei der FIS mit Hochdruck daran, das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern auf allen Ebenen zu verbessern."

Der Sport ist ein Abbild der Gesellschaft, wo immer noch viel mehr Männer als Frauen Karriere machen