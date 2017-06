«Wer rastet, der rostet»

Das Geheimnis seines Erfolgs? Der Routinier, der für das australische Orica-Scott-Team fährt, liebt es, immer wieder neue Reize zu setzen. Aus den gewohnten Bahnen auszubrechen. «Wer rastet, der rostet. Ich versuche eigentlich jedes Jahr, etwas Neues einzubauen. Das ist ein Hauptgrund, dass ich immer noch so gerne Rennen fahre. Wenn ich Jahr für Jahr dasselbe machen würde, hätte ich schnell keine Lust mehr», sagt Albasini, der keineswegs überrascht ist über die guten Resultate: «Ich habe im Winter meine Arbeit gemacht», betont er und fügt an: «Der Vorteil des Alters ist, dass man weiss, wie man seinen Job zu erledigen hat. Was es braucht, um in Form zu kommen.»

Im Vorfeld der verlängerten Schweizer Woche, welche am Donnerstag mit dem «Grossen Preis des Kantons Aargau» in Gippingen beginnt und mit der Tour de Suisse (Start am Samstag in Cham) fortgesetzt wird, hat Albasini wieder einen dieser neuen Reizpunkte gesetzt. Statt, wie bisher, nach der Pause im Anschluss an die Tour de Romandie, gleich mit dem Höhentrainingslager zu beginnen, bestritt er als Einstieg die Norwegen-Rundfahrt, bevor er sich in die Berge begab, um an seiner Form zu feilen. «So musste ich in der Höhe nicht erst einen kompletten Neuaufbau machen, sondern konnte auf einem höheren Niveau beginnen. Jetzt bin ich gespannt, wie es läuft.»

Die Chance auf den Rekord

In Gippingen wird Michael Albasini also einen ersten Anhaltspunkt erhalten, wie es um seine körperliche Verfassung steht. «Ich fühle mich sehr gut», sagt er. Für seine Konkurrenz kein gutes Zeichen. Denn den «GP des Kantons Aargaus» hat der Thurgauer schon zweimal gewonnen. Würde er ihn ein drittes Mal gewinnen, wäre er alleiniger Rekordhalter.