Jeder weiss, welche sportlichen Heldentaten ein Roger Federer im zu Ende gehenden Sportjahr vollbracht hat. Die Chance ist sehr gross, dass der inzwischen 19-fache Grand-Slam-Sieger morgen Abend im TV-Studio in Leutschenbach zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt wird. Bei den Frauen ist das Rennen wesentlich offener. Wird Martina Hinglis für ihr «Lebenswerk» geehrt? Oder kommt Ski-Ass Wendy Holdener zum Zug?

Die Sportredaktion der «Schweiz am Wochenende» hat sich auf die Suche nach Sport-Persönlichkeiten gemacht, die das Schweizer Sportjahr auf andere Art und Weise geprägt haben. Nicht unbedingt im grellen Rampenlicht der Öffentlichkeit, sondern mit speziellen Erlebnissen, Leistungen und Taten.

Entstanden ist ein buntes Sammelsurium von Momentaufnahmen, die angesichts des Glanzes der morgigen, glamourösen Preisverleihung im Schatten der Vergessenheit zu landen drohen. Und das wäre schade. (ku)

Belinda Bencic: Die Zweifler zum Schweigen gebracht

von Simon Häring

Sie hätte nach ihrer Operation am linken Handgelenk noch länger trainieren und das geschützte Ranking in Anspruch nehmen können. Sie hätte in Tokio zurückkehren können, wo die Spielerinnen in Limousinen herumgefahren werden und eine Startniederlage 8000 Dollar Preisgeld einbringt. Doch das alles wollte Belinda Bencic (20) nicht. Sie wollte nur eines: Wieder Tennis spielen.