Sport? Das Wort haben die Gralshüter des Schwingens bis in die 1990er-Jahre gemieden wie der Teufel die geweihten Wasser. Heute ist Schwingen ganz offiziell ein Spitzensport und der Eidgenössische Schwingerverband (ESV) seit 2017 offiziell Mitglied von Swiss Olympic, dem Dachverband des helvetischen Sportes.

Schwingen galt lange Zeit sozusagen als Fortsetzung des beschwerlichen Alltags mit anderen, spielerischen Mitteln. Die tägliche Arbeit auf dem Bauernhof, in der Käserei, auf dem Bau oder im Wald stärkte die Muskeln. Im Schwingkeller wurden Griffe geübt, weiteres Training war nicht zwingend erforderlich.

Die Finten, Züge, Schwünge und Kombinationen, die im ESV-Lehrbuch auf über 100 Seiten erklärt werden, zeigten schon die Grossväter der heutigen Generation. Aber es wurde geübt, nicht trainiert. Diese ursprüngliche Einstellung zu Arbeit und Spiel lebt in einem verbalen Kuriosum fort: Der Speaker beim Schwingrest sagt heute noch, auf Platz so und so «sind an der Arbeit».

Der Revolutionär: Dr. Ernst Schläpfer

Ironie der Geschichte: Je stärker der vaterländische Charakter des Schwingens, die Beschwörung des Brauchtums, die Folklore und die kommerzielle Entwicklung ab den 1990er-Jahren in den Vordergrund tritt, desto mehr wird Schwingen zum ganz normalen Spitzensport mit allen Licht- und Schattenseiten, Dopingkontrollen und Kommerz inklusive.