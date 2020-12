Die Entfremdung des Sports: Verlieren die Klubs wegen Geisterspielen ihre Fans?

Ein bisschen haben wir uns daran gewöhnt. Daran, dass der Ton aus dem Fernseher ruhiger geworden ist. Daran, dass wir die Spieler hören, wie sie einander Anweisungen geben. Selbst an den Anblick, dass die Sitze verwaist bleiben. Doch auch nach Monaten der leeren Stadien fehlen sie noch immer: die Fans. Sie sind es, die ein Spiel in den Publikumssportarten Fussball und Eishockey zu einem Ereignis machen. Für viele Menschen ist das Stadion auch ein sozialer Treffpunkt.

Und jetzt? Jetzt sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem heimischen Fernseher auf ihrem Sofa. Einige von ihnen mögen aus Tradition eine Stadionwurst verspeisen oder ein Bier trinken, ein ähnliches Feeling wie früher ist es für sie aber nicht. Die Spiele des eigenen Vereins werden von einem Ereignis zu einer Nebensache. Was passiert in dieser Zeit mit den Fans? Finden sie andere Hobbys und wenden sich vom Sport ab? Und kehren sie je wieder zahlreich in die Stadien zurück?

Die sozialen Medien helfen, Kontakt zu halten

Mit diesen Themen befassen sich derzeit die Schweizer Eishockey- und Fussballklubs. David Gadze, Medienchef beim FC St. Gallen, sagt: «Tatsächlich suchen wir nach neuen Wegen, mit unseren Fans in dieser besonderen Zeit mehr Kontakt zu halten.» Funktionieren soll dies im Jahr 2020 hauptsächlich dank verstärkter Präsenz in den sozialen Medien und auf der Website. So hat der FCSG mit der «Espenrunde» eine einstündige TV-Sendung lanciert, in dem Akteure zu Wort kommen. Zudem dürfen Fans neuerdings vor jeden Meisterschaftsspiel auch Fragen für die Pressekonferenzen einreichen.