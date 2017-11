Schweiz – Slowenien 3:2

5. September 2015: Die Nati braucht in der EM-Quali im Direktduell um Rang 2 mit Slowenien einen Sieg, um sich entscheidend abzusetzen. Doch in Basel gerät das Team von Trainer Vladimir Petkovic 0:2 in Rückstand. Mit drei Toren in den letzten zehn Minuten durch Josip Drmic, Valentin Stocker und nochmals Drmic gelingt den Schweizern aber noch die sensationelle Wende.