Eine der faszinierendsten Facetten der Sportart Eishockey ist, dass innert kürzester Frist der gesamte Spielverlauf auf den Kopf gestellt werden kann. Eine Mannschaft kann einen Grossteil des Spiels dominieren, das Heft scheinbar sicher in der Hand halten, bis eine Aktion die Strömung völlig verändert. Im Spiel zwischen den Schweizern und Slowenien war es das Unterzahltor der Slowenen kurz vor Ende des Mitteldrittels, welches den Glauben an eine Wende zurück in die Köpfe der slowenischen Spieler transferierte.

Die Bilder zum Spiel gegen Slowenien: