In den beiden Teams stehen insgesamt vier Schweizer Spieler im Kader. Bei Nashville Roman Josi (26), Yannick Weber (28) und Kevin Fiala (20). Bei Pittsburgh Mark Streit (39). Es ist also so gut wie sicher, dass erstmals der Name eines Schweizer Feldspielers auf dem Stanley Cup eingraviert wird.

Fialas «Coming-Out-Party»

Sollten es die Predators schaffen, dann wäre das für unser Land in mannschaftssportlicher Hinsicht eine ausserordentliche Errungenschaft. Während Mark Streit bei den Pittsburgh Penguins keine tragende Rolle hat (siehe links), so ist der Schweizer Einfluss bei Nashville umso prägnanter.

Die Verteidiger Josi und Weber sind unumstrittene Stammspieler. Leider hat sich Stürmer Fiala bereits im Viertelfinal gegen die St. Louis Blues so schwer verletzt, dass er jetzt nur noch Zuschauer ist. Doch für den Ostschweizer waren die Playoffs bis zum Zeitpunkt, als er sich das Bein brach, so etwas wie eine «Coming-Out-Party».

Mit starken Auftritten in der ersten Playoff-Runde gegen die Chicago Blackhawks, machte er in der breiteren Öffentlichkeit erstmals richtig auf sich aufmerksam. Er wäre auch jetzt, in der Finalserie, zweifellos ein wichtiger Spieler im Ensemble der Predators. Und wird es auch in Zukunft sein, wenn er sich von seiner Verletzung erholt hat.

Josi und die 4 Millionen

Schon seit geraumer Zeit eine der wichtigsten Säulen des Teams aus der Stadt des Countrys ist Roman Josi. Der 26-jährige bildet bei Nashville zusammen mit PK Subban, Ryan Ellis sowie Mathias Ekholm das wohl stärkste und dominierendste Verteidiger-Quartett der NHL und steht mit knapp 26 Minuten Eiszeit pro Spiel am längsten im Rink.

Josi ist in der besten Eishockey-Liga der Welt ein Star. Und mit einem Jahreslohn von «nur» 4 Millionen US-Dollar wohl der Spieler mit dem besten Preis-LeistungsVerhältnis der ganzen Liga. Der Siebenjahresvertrag des Berners, den er 2013 unterzeichnet hat, läuft im Sommer 2019 aus. Bleibt er gesund, wird Josi dannzumal einen mit über 10 Millionen US-Dollar pro Saison dotierten Vertrag unterschreiben.

Weber hat sich festgebissen

In diese Dimensionen wird Yannick Weber (Jahresgehalt: 575 000 US Dollar) nie vorstossen. Dennoch ist die Geschichte des zweiten Berner Verteidigers in den Reihen der Nashville Predators nicht minder faszinierend.

Weber, der Zeit seiner mittlerweile acht Jahre dauernden NHL-Karriere, welche ihn von Montreal via Vancouver nach Nashville geführt hat, fast ständig um einen Stammplatz kämpfen musste, hat sich im Ensemble von Headcoach Peter Laviolette festgebissen und gehört zu den zuverlässigen Ergänzungsspielern.