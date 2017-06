Mit einem neunten Turniersieg in Halle kann er Nadal (ATP 2), Stan Wawrinka (ATP 3) und Novak Djokovic (ATP 4) nicht in der Weltrangliste, dafür aber in der Setzliste für Wimbledon überholen. Wohl auch deswegen erwägt der Serbe einen Start in Eastbourne, während Nadal pausiert. Er sei emotional und physisch ausgelaugt. Sechs Mal spielte er im Queen’s Club, fünf Mal erreichte er danach in Wimbledon den Final. «Ich vermisse es, auf Rasen gut zu spielen», sagt er noch in Paris, äussert aber auch Bedenken wegen seiner Knie. «Wenn es nicht gehen sollte, dann spiele ich auch in Wimbledon nicht.» Wie ernst er das meint? Fraglich. Roger Federer jedenfalls rechnet auch auf Rasen mit dem Sandkönig.